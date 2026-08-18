“Tak ada lagi ruang untuk keraguan”: Diego Simeone menepis spekulasi transfer soal Julian Alvarez

Dalam konferensi pers jelang laga pembuka LaLiga Rojiblancos melawan tim promosi FC Malaga (Rabu, pukul 21.00), pelatih asal Argentina itu menegaskan tanpa keraguan bahwa rekan senegaranya tersebut juga akan mengenakan jersey Atletico Madrid pada musim depan.

Beberapa pekan lalu, presiden klub Enrique Cerezo sudah menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak akan melepas Alvarez pada periode transfer saat ini. "Jika bos sebuah klub sudah berbicara sejelas itu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ini seperti di pengadilan: setelah itu tidak ada lagi ruang untuk keraguan," lanjut Simeone.

Alvarez terutama disebut memancing minat besar dari rival Atletico di liga, Barcelona. Sang pemain sendiri bahkan sudah menyampaikan keinginan tegasnya untuk pindah saat Piala Dunia sebelumnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta meminta petinggi klub Madrid itu untuk membuka jalan bagi transfernya.

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Apakah Julian Alvarez benar-benar ingin meninggalkan Atletico Madrid?

Belakangan, laporan-laporan kian banyak bermunculan bahwa Alvarez bahkan siap memaksakan kepindahannya jika perlu apabila Atletico tidak menunjukkan sikap kooperatif. Barcelona kabarnya kini sudah dipilih penyerang Argentina berusia 26 tahun itu sebagai destinasi impiannya.

Sementara itu, Los Colchoneros sejauh ini sama sekali belum menunjukkan kesiapan untuk berbicara atau bernegosiasi. Mereka menolak tawaran pertama dari klub Katalan itu senilai 100 juta euro secepat mereka menolak proposal 150 juta euro dari rival sekota Real untuk pemain Argentina tersebut.

Atletico bersikeras pada klausul pelepasan senilai 500 juta euro yang tercantum dalam kontrak sang penyerang, sebuah valuasi yang mustahil dan tampaknya tidak akan pernah diterima oleh Barca maupun Real.

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Mengapa Julian Alvarez absen pada laga pembuka LaLiga Atletico Madrid?

Setelah tampil di Piala Dunia bersama Argentina dan menikmati liburan yang diperpanjang, Alvarez resmi kembali berlatih bersama Rojiblancos pada pekan lalu. Namun, dalam kemenangan uji coba 2-1 atas Olympique Marseille pada Jumat lalu, sang penyerang tampaknya tidak masuk skuad atas keinginannya sendiri. Ia disebut meminta kepada Simeone agar tidak perlu lagi bermain untuk Atletico.

Untuk pertemuan melawan Malaga pada Rabu malam, klub asal Madrid itu juga harus kembali tanpa sang penyerang. Namun, dalam konferensi pers Simeone menjelaskan bahwa penyebabnya adalah kondisi kebugaran Alvarez yang masih belum memadai.

Alvarez bergabung ke Madrid dari Manchester City pada 2024 dengan nilai transfer 75 juta euro. Musim lalu, ia membukukan 20 gol dan sembilan assist dalam 49 penampilan di semua kompetisi. Kontraknya di Atletico masih berlaku hingga 2030.