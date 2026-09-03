Klub gurun itu diperkuat nama-nama tenar di staf pelatihnya. Mantan pemain Liverpool Jonjo Shelvey berada di pinggir lapangan, sementara Danny Simpson, pemain juara Leicester City, berperan sebagai pemain-pelatih. Setelah bursa transfer ditutup, Sancho pun tidak memiliki klub baru. Kontraknya bersama Red Devils habis pada akhir Juni, tanpa adanya kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama.

Perekrutan permanen oleh Aston Villa juga gagal terwujud. The Villans sebelumnya meminjam pemain ofensif itu, tetapi memilih untuk tidak mengubah kesepakatan peminjaman tersebut menjadi kontrak permanen. Dengan demikian, mantan talenta harapan itu kini berstatus tanpa klub - dan itu hanya lima tahun setelah ia pindah dari Borussia Dortmund ke Manchester dengan nilai transfer 85 juta euro.

Jajaran petinggi Arabian Falcons kini bersiap untuk menghubungi Sancho dan sejumlah pemain tenar lain yang tanpa kontrak. Menurut laporan tersebut, klub dari Uni Emirat Arab itu menyiapkan tawaran ambisius.

Bahwa jalur ini bukan kasus tunggal terlihat dari skuad mereka saat ini: Ravel Morrison sudah lebih dulu menandatangani kontrak di Timur Tengah pada musim panas lalu sebagai mantan talenta United. Gelandang itu tak lama kemudian ditunjuk sebagai kapten tim.

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Rumor transfer apa yang beredar soal Jadon Sancho?

Dalam beberapa pekan terakhir, Sancho juga dikaitkan dengan AS Roma serta Fiorentina. Namun, kedua klub Serie A itu memilih untuk tidak merekrut winger tersebut. Selain itu, beredar pula rumor mengenai kemungkinan transfer ke Amerika Selatan, ke klub tradisional Brasil Palmeiras.

Karier pemain yang sudah 23 kali membela timnas Inggris (tiga gol) itu belakangan berjalan sangat tidak tenang. Dalam tiga musim terakhir, ia bermain untuk empat klub berbeda. Pada Januari 2024, ia sempat kembali ke BVB dengan status pinjaman dan bersama klub Westfalen itu tampil di final Liga Champions di Stadion Wembley, yang berakhir dengan kekalahan 0:2 dari Real Madrid.

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Jadon Sancho bermain sebagai pemain pinjaman di Chelsea dan Aston Villa

Karena BVB memutuskan untuk tidak melakukan pemulangan permanen, Sancho kemudian menjalani masa peminjaman ke Chelsea. Di sana ia memang menjuarai Conference League, tetapi kepindahan permanen ke Stamford Bridge tidak terwujud.

The Blues kemudian membayar denda kontrak senilai hampir enam juta euro kepada ManUnited untuk membebaskan diri dari kewajiban pembelian sekitar 29 juta euro. Setelah itu, ia pindah dengan status pinjaman ke Aston Villa. Di bawah pelatih Unai Emery, Sancho gagal benar-benar bersinar dan hanya mencatatkan satu gol serta tiga assist dalam 39 pertandingan kompetitif, meski ia menutup musim dengan gelar juara Liga Europa.

Kini Falcons berharap bahwa kondisi di UEA bisa menjadi faktor penentu. Kehidupan di Dubai dengan penghasilan bebas pajak serta fasilitas latihan kelas satu disebut bisa menjadi argumen. Kota itu sudah tidak asing bagi Sancho, karena ia pernah menjalani pemulihan cedera di sana pada masa lalu.