Tak ada klub top yang ingin merekrutnya: Akankah kesayangan BVB, Jadon Sancho, kini memilih jalan keluar yang benar-benar ganjil?

Klub gurun itu diperkuat nama-nama besar di staf pelatihnya. Mantan pemain Liverpool Jonjo Shelvey berada di pinggir lapangan, sementara Danny Simpson, pemain juara Leicester City, berperan sebagai pemain-pelatih. Setelah bursa transfer ditutup, Sancho pun tidak memiliki klub baru. Kontraknya bersama Red Devils berakhir pada akhir Juni, tanpa adanya kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama.

Perekrutan permanen oleh Aston Villa juga gagal terwujud. The Villans sebelumnya meminjam pemain ofensif itu, tetapi memilih untuk tidak mengubah kesepakatan pinjaman tersebut menjadi kontrak permanen. Dengan demikian, sosok yang dulu sempat digadang-gadang itu kini berstatus tanpa klub - dan itu terjadi hanya lima tahun setelah ia pindah dari Borussia Dortmund ke Manchester dengan nilai transfer 85 juta euro.

Jajaran petinggi Arabian Falcons kini bersiap menghubungi Sancho dan sejumlah pemain ternama lain yang tidak memiliki kontrak. Menurut laporan tersebut, klub asal Uni Emirat Arab itu tengah menyiapkan tawaran ambisius.

Bahwa jalur ini bukan kasus tunggal terlihat dari skuad mereka saat ini: Ravel Morrison sudah lebih dulu menandatangani kontrak di Timur Tengah pada musim panas lalu sebagai mantan talenta United. Gelandang itu tak lama kemudian ditunjuk sebagai kapten tim.

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Rumor transfer apa saja yang beredar soal Jadon Sancho?

Dalam beberapa pekan terakhir, Sancho juga dikaitkan dengan AS Roma serta Fiorentina. Namun, kedua klub Serie A itu memilih untuk tidak merekrut winger tersebut. Selain itu, beredar pula rumor mengenai kemungkinan transfer ke Amerika Selatan, tepatnya ke klub tradisional Brasil, Palmeiras.

Karier pemain yang telah mencatatkan 23 caps bersama tim nasional Inggris itu (tiga gol) belakangan berjalan sangat tidak menentu. Dalam tiga musim terakhir, ia membela empat klub berbeda. Pada Januari 2024, ia sempat kembali ke BVB dengan status pinjaman dan bersama klub asal Westfalen itu tampil di final Liga Champions di Stadion Wembley, yang berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Real Madrid.

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Jadon Sancho bermain dengan status pinjaman di Chelsea dan Aston Villa

Karena BVB memutuskan untuk tidak memulangkannya secara permanen, Sancho kemudian bergabung dengan Chelsea dengan status pinjaman. Di sana ia memang memenangi Conference League, tetapi kepindahan permanen ke Stamford Bridge tidak terwujud.

The Blues kemudian justru membayar penalti kontrak senilai nyaris enam juta euro kepada ManUnited untuk membebaskan diri dari kewajiban membeli sekitar 29 juta euro. Setelah itu, ia pindah ke Aston Villa dengan status pinjaman. Di bawah asuhan pelatih Unai Emery, Sancho gagal tampil menonjol dan hanya mencatatkan satu gol serta tiga assist dalam 39 laga kompetitif, meski ia mengakhiri musim dengan gelar juara Liga Europa.

Kini Falcons berharap kondisi di UEA bisa menjadi faktor penentu. Kehidupan di Dubai dengan penghasilan bebas pajak serta fasilitas latihan kelas satu disebut bisa menjadi daya tarik. Kota itu juga sudah tidak asing bagi Sancho, karena ia pernah menjalani rehabilitasi cedera di sana pada masa lalu.