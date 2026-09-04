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Tak ada comeback kali ini: Monaco kandaskan keajaiban Paris dan buat Enrique telan pahitnya kekalahan

Paris Saint-Germain vs Monaco
Paris Saint-Germain
Monaco
Ligue 1
Prancis

Apa yang sedang terjadi dengan tim ibu kota?

Setelah Paris Saint-Germain lolos dari kekalahan pada dua pekan pertama, dengan mencuri hasil imbang 2-2 melawan Rennes, lalu mengulangi skenario yang sama melawan Lille dengan skor identik, sang juara bertahan Liga Prancis kali ini tidak mampu menyelamatkan diri, dan terjatuh dalam jebakan kekalahan melawan Monaco dengan skor (1-2) di Stadion "Parc des Princes" pada pekan ketiga Liga Prancis.

Paris sebelumnya membutuhkan comeback di menit-menit akhir melawan Lille, setelah Vitinha dan Marquinhos mencetak dua gol pada waktu tambahan untuk merebut hasil imbang, ketika mereka tertinggal dua gol, tetapi Monaco menggagalkan tim Paris untuk mengulangi skenario penyelamatan, dan mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit akhir.

Paris Saint-Germain unggul lebih dulu melalui sang kapten Marquinhos, sebelum Monaco membalikkan pertandingan pada babak kedua dengan mencetak dua gol, hingga keluar dengan kemenangan berharga dari stadion sang juara bertahan, dan memperdalam krisis tim Paris yang masih mencari kemenangan pertama mereka di liga musim ini.

Dengan demikian, awal yang tersendat bagi Paris dari dua hasil imbang bercita rasa penyelamatan berubah menjadi kekalahan penuh, setelah comeback di menit-menit akhir tak menolong mereka kali ini, hingga Luis Enrique menerima pukulan dini dalam kampanye mempertahankan gelar Liga Prancis.

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