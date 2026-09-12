"Tahu bahwa dia akan menjadi sesuatu yang istimewa": Hermann Gerland terpukau oleh seorang pemain Bayern Munich

Karl antara lain bermain di level junior untuk rival Bayern di Bundesliga, Eintracht Frankfurt, sebelum pada 2022 ia pindah dari Viktoria Aschaffenburg ke departemen akademi FCB. Pada musim 2025/26, ia berhasil menembus skuad profesional Vincent Kompany dan menjadi pemain tim nasional Jerman.

Perkembangan yang tidak terlalu mengejutkan bagi Gerland. Ia mengatakan kepada Abendzeitung: "Saya melihat bocah itu bermain sepuluh kali, dan sepuluh kali pula dia menjadi pemain terbaik di lapangan. Jika saya hanya melihat seorang pemain sekali, saya harus menunggu dan melihat dulu. Tetapi jika saya mengamati seorang pemain muda dengan bakat seperti ini sepuluh kali, maka saya tahu dia akan menjadi sesuatu yang spesial. Itu adalah perasaan bagus yang sama yang cepat saya rasakan terhadap Erling Haaland."

Bahwa Gerland dulu sangat ingin membawa pemain Norwegia itu ke Munchen bukanlah rahasia. Tiger itu menuturkan: "Saat itu saya mengamatinya di tim nasional junior Norwegia ketika mereka bermain melawan Jerman, dan saya berpikir: 'Apa yang terjadi di sini? Siapa orang ini?'"

Rekomendasinya disebut sangat jelas: "Saya langsung menelepon FC Bayern dan berkata: 'Kita harus merekrutnya.'" Saat itu Haaland masih bermain untuk Molde FK dan mengunjungi kampus FCB beberapa hari kemudian. Gerland mengenang: "Biaya transfernya akan murah, dan dia ingin mendapat gaji kotor antara 10.000 dan 15.000 euro. Tetapi pada akhirnya FC Bayern tidak mau membayar."

Situasi persaingan di lini serang disebut menjadi faktor penentu: "Ada yang berkata: 'Kami punya Thomas Muller dan Robert Lewandowski di depan. Di mana dia akan bermain?'"

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Alih-alih ke Bayern, Haaland beberapa tahun kemudian pindah ke Red Bull Salzburg. Setelah itu ada persinggahan di BVB, sebelum pada 2022 ia hijrah ke City dengan biaya transfer 60 juta euro. Saat itu, klub asal Munchen itu juga berupaya merekrutnya, tetapi tidak mampu menandingi tawaran Skyblues secara finansial.