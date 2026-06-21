Tim nasional Curaçao berhasil meraih satu poin—yang pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia—setelah menahan imbang Ekuador tanpa gol dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pertandingan ini diwarnai dengan sejumlah peluang berbahaya dari kedua tim, namun kurangnya efektivitas serangan serta penampilan gemilang kedua kiper membuat tidak ada gol yang tercipta selama 90 menit.

Timnas Ekuador memulai pertandingan dengan agresif dan nyaris membuka skor lebih awal pada menit kedua setelah mendapat peluang satu lawan satu di depan gawang, namun kiper Curaçao, Eloy Rom, tampil gemilang dan menyelamatkan timnya dari gol yang hampir pasti tercipta.

Tim nasional Curaçao tidak hanya bertahan, tetapi juga saling serang dengan lawannya dan mengancam gawang dalam beberapa kesempatan, terutama pada menit ke-30 ketika tendangan keras dari dalam kotak penalti membentur para pemain belakang Ekuador, sehingga peluang berharga untuk unggul pun terbuang percuma.

Pertarungan taktis antara kedua tim terus berlanjut sepanjang babak pertama yang berakhir imbang tanpa gol, setelah Jordi Alkevar, pemain Ekuador, menerima kartu kuning pada menit ke-38, sebelum salah satu pemain Curaçao mendapat peringatan serupa satu menit kemudian.

Pada babak kedua, tempo pertandingan meningkat, dan kedua tim terus mencari gol penentu kemenangan. Para pemain Ekuador membuang lebih dari satu peluang berbahaya, yang paling menonjol terjadi pada menit ke-73 ketika kiper Curaçao dengan gemilang menggagalkan upaya yang hampir pasti berbuah gol.

Tim nasional Curaçao mengalami pukulan telak pada menit ke-83 ketika penyerang mereka, Jürgen Lukadia, harus keluar lapangan akibat cedera parah, dan digantikan oleh Castanier, sebelum pasukan pelatih tersebut berhasil bertahan hingga peluit akhir dibunyikan.

Meskipun diberikan tambahan waktu lima menit, kedua tim gagal mencetak gol, sehingga pertandingan berakhir imbang tanpa gol dan masing-masing tim meraih satu poin.

Hasil ini menjadi pencapaian bersejarah bagi tim nasional Curaçao, yang berpartisipasi untuk pertama kalinya di putaran final Piala Dunia, di mana mereka meraih satu poin pertama dalam sejarah partisipasi mereka di ajang tersebut.