Taha Hussein dan Umm Kulthum... Pesan khusus dari Liverpool untuk Mohamed Salah menjelang laga melawan Belgia

Klub Liverpool mengirimkan pesan baru kepada legenda The Reds, Mohamed Salah, yang dalam beberapa jam ke depan akan bertanding dalam laga perdana Tim Nasional Mesir di Piala Dunia 2026 melawan Belgia.

Timnas Mesir tergabung dalam Grup G bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

Klub Inggris tersebut mengucapkan selamat ulang tahun ke-34 kepada kapten timnas Mesir yang jatuh pada 15 Juni, dan menulis di laman X-nya: "Selamat ulang tahun untuk Raja Mesir".

Selain itu, halaman resmi The Reds dalam bahasa Arab di Facebook memberikan ucapan selamat khusus kepada Mohamed Salah, disertai ringkasan statistik luar biasa sepanjang kariernya bersama tim merah yang berakhir pada akhir musim 2025-2026.

Halaman Liverpool yang ditujukan untuk dunia Arab mengutip puisi yang ditulis oleh penyair Mesir Ahmed Al-Zain untuk memuji tokoh sastra Arab Taha Hussein, sebagai ucapan selamat untuk Salah, dengan menulis: "Sejarah bangga padanya, ia berdiri sebagai orator."

Halaman tersebut juga menampilkan statistik bintang Mesir itu bersama The Reds selama sembilan tahun (2017-2026), dengan potongan lagu "Ansak" karya Umm Kulthum, yang diberi judul "Tahun-tahun berlalu seperti detik dalam cintamu".

Mohamed Salah bersiap mengumumkan destinasi barunya setelah berakhirnya kompetisi Piala Dunia, di mana ia menarik minat beberapa klub Liga Saudi serta Fenerbahçe dari Turki.

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