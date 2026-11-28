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Bek Bayern Munich, Jonathan Tah, mengaku puas dengan penampilan timnya saat menghadapi Hamburg, meski laga kedua tim pada Sabtu ini di Volksparkstadion dalam lanjutan pekan ke-11 Bundesliga berakhir imbang tanpa gol. Raksasa Bavaria itu menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Joshua Kimmich diusir menjelang akhir babak pertama.

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Tah mengatakan kepada media seusai laga: "Saya rasa Anda tidak akan bisa melihat bahwa kami bermain dengan kekurangan pemain di babak kedua. Dan ketika Anda bisa mengatakan hal itu, tentu Anda bisa bangga dengan penampilan tersebut."

Pemain internasional Jerman itu melanjutkan: "Tentu saja, Anda ingin menang, meraih poin, dan membawanya pulang. Itu sudah jelas."

Ia menambahkan: "Kami tidak pernah merasa puas ketika tidak menang, tetapi kami benar-benar bisa bangga dengan penampilan yang kami tunjukkan, bermain tandang dengan sepuluh pemain. Itu sama sekali tidak mudah, dan kami hanya perlu membangun dari sana."

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Kartu Merah Kimmich

Bayern menerima pukulan telak pada menit ke-44, ketika wasit Bastian Dankert mengeluarkan kartu merah langsung kepada Kimmich setelah tinjauan VAR. Kimmich dihukum karena menjambak rambut pemain Hamburg, Alexander Røssing-Lelesiit, setelah didorong oleh pemain tersebut.

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Ditanya mengenai kondisi Kimmich dan apakah sang pemain menyadari bahwa tindakannya tidak bijak, Tah menjawab: "Ya, saya kira dia tahu itu. Kami semua tahu itu. Tidak perlu terus membahas atau membicarakannya, semuanya sudah jelas."

Ia melanjutkan: "Namun, kami harus menghadapi situasi itu selama pertandingan, dan saya kira itulah yang terpenting. Saya rasa kami menanganinya dengan luar biasa di babak kedua. Seperti yang saya katakan, apa yang dilakukan (Kimmich) tidak benar, dan dia tahu itu, kami semua tahu itu. Kami harus melangkah maju."

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Mengenai suasana tegang di klub Bavaria tersebut belakangan ini, Tah berkata: "Sungguh gila betapa cepatnya keadaan berubah dalam sepak bola, dan bagaimana Anda bisa merasakan sesuatu dalam satu pekan, lalu merasakan hal yang sama sekali berbeda pada pekan berikutnya."

Ia menambahkan: "Kami akan bermain lagi pada Selasa, lalu Jumat. Jika kami memenangi kedua laga itu, semuanya akan kembali terlihat baik dari luar."

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Tah melanjutkan: "Saya rasa kami tidak boleh disibukkan oleh gelombang opini yang datang dari luar, meski hal itu bisa dipahami. Kami akan terus berpegang pada prinsip kami."

Mantan bek Bayer Leverkusen itu menambahkan: "Kami tahu ada situasi sulit saat ini, baik bagi beberapa pemain secara individu maupun bagi kami sebagai tim. Namun, satu-satunya jalan untuk melewatinya adalah saling menjaga kebersamaan sebagai tim, dan itulah yang akan kami lakukan."

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Cedera

Sementara itu, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, mengungkapkan kekhawatirannya terkait cedera Konrad Laimer, yang terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-87 meski baru masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-53.

Pelatih asal Belgia itu berkata: "Kelihatannya tidak bagus. Biasanya Anda bisa mengatasi cedera seperti ini dan terus bermain, tetapi dia tidak bisa. Jadi, ini bukan pertanda baik. Namun, kami belum pernah mengeluh sejauh ini, dan kami tidak akan mulai melakukannya sekarang. Ambisi kami tetap sama."

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Di sisi lain, Kompany mengungkapkan bahwa penarikan keluar pemain muda Lennart Karl bukan karena cedera dan membantah sang pemain mengalami masalah fisik: "Lennart tidak cedera. Rencananya sejak awal memang dia tidak bermain penuh 90 menit lagi hari ini. Kita tidak boleh lupa bahwa pemain ini masih berusia 18 tahun."