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Penunjukan Mauricio Pochettino sebagai pelatih baru Manchester United bukan sekadar sebuah transaksi teknis, melainkan babak baru dalam salah satu tagihan kekacauan termahal dalam sejarah sepak bola, setelah pengeluaran klub untuk menunjuk dan memecat para pelatih serta pejabat tinggi sepak bola menembus angka 100 juta pound sterling sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada tahun 2013.

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Berdasarkan estimasi media Inggris, kedatangan pelatih asal Argentina itu meningkatkan total pengeluaran United dalam urusan ini menjadi lebih dari 108 juta pound sterling, sebuah angka yang mengungkap besarnya kekacauan yang dialami klub sejak kepergian sang legenda sejarahnya, serta kegagalannya menemukan stabilitas yang menjadi ciri era Ferguson.

Kantor berita "Reuters" menyebutkan bahwa United akan membayar sekitar 7,4 juta pound sterling untuk memutus kontrak Pochettino dengan timnas Amerika Serikat, sementara media Inggris memperkirakan bahwa pemecatan Michael Carrick beserta staf kepelatihannya akan menelan biaya tambahan setidaknya 5 juta pound sterling, tanpa menghitung biaya pemutusan kontrak para asisten Pochettino, yang membuat tagihan semakin membengkak.

Carrick telah dipecat kemarin, Kamis, kurang dari enam bulan setelah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun pada Mei lalu, dan Pochettino menggantikan posisinya dalam langkah baru yang menegaskan bahwa pusaran perubahan di Old Trafford tidak kunjung berhenti.

Angka 100 juta pound sterling merupakan estimasi, bukan total yang dipastikan oleh klub, dan mencakup para direktur olahraga serta para pelatih, namun angka itu mencerminkan besarnya krisis administratif dan teknis yang dialami United selama lebih dari satu dekade.

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Pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, termasuk salah satu penunjukan yang paling mahal, karena United membayar 11 juta euro kepada Sporting untuk memutus kontraknya, sebagaimana diungkapkan kantor berita "Reuters" saat itu, sebelum ia dipecat pada Januari 2026, hanya 14 bulan setelah menjabat. Klub kemudian mencatat biaya luar biasa sebesar 8,2 juta pound sterling yang berkaitan dengan kepergiannya dan restrukturisasi.

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Adapun pemecatan pelatih asal Belanda, Erik ten Hag, beserta stafnya menelan biaya 10,4 juta pound sterling bagi klub, menurut perhitungan klub, sementara kepergian pelatih asal Norwegia, Ole Gunnar Solskjaer, menelan biaya 9,1 juta pound sterling.

Surat kabar "The Telegraph" memperkirakan biaya yang terkait dengan kepergian pelatih asal Jerman, Ralf Rangnick, beserta stafnya serta perubahan lain dalam operasional sepak bola sebesar 14,7 juta pound sterling, sebuah angka yang mengungkap bahwa kekacauan tidak hanya terbatas pada para pelatih, melainkan meluas hingga ke seluruh struktur administratif.

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Tagihan pemecatan bermula sejak awal era pasca-Ferguson, di mana pemecatan Jose Mourinho pada tahun 2018 menelan biaya 19,6 juta pound sterling, tertinggi di antara seluruh pelatih, sementara kepergian pelatih asal Belanda, Louis van Gaal, dua tahun sebelumnya menelan biaya 8,4 juta pound sterling, dan kepergian David Moyes pada tahun 2014 menelan biaya 4,9 juta pound sterling.

Biaya tidak berhenti pada pemecatan saja, melainkan juga mencakup biaya penunjukan. Menurut surat kabar tersebut, United membayar Ajax 1,6 juta pound sterling untuk menunjuk Ten Hag dan asistennya, Mitchell van der Gaag, serta sekitar satu juta pound sterling kepada Molde saat Solskjaer menjadi manajer.

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Klub juga menanggung biaya besar dalam menunjuk direktur olahraga Dan Ashworth dari Newcastle United dan berpisah dengannya hanya setelah lima bulan, dalam salah satu pengalaman administratif tersingkat dalam sejarah klub.

Dengan kedatangan Pochettino, para pendukung Manchester United berharap pelatih asal Argentina itulah yang akan mengakhiri pusaran mahal ini, dan mengembalikan stabilitas ke Old Trafford, sebelum tagihan pencarian penerus Ferguson berubah menjadi angka yang sulit dipercaya.