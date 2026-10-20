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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Tafsir aturan: Mengapa bintang Barcelona lolos dari kartu merah saat melawan Saint-Germain?

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
F. Lopez
W. Pacho
Prancis
Spanyol
Ekuador

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Babak pertama pertandingan Paris Saint-Germain melawan tamunya, Barcelona, pada Selasa malam ini, di Liga Champions Eropa, diwarnai sebuah insiden kontroversial terkait keputusan wasit.

Barca bertandang ke markas Paris, pada matchday ketiga fase liga turnamen Liga Champions Eropa.

Pada menit ke-40, ketika Barca tertinggal lewat gol Desire Doue, Pedri melepaskan umpan luar biasa yang membuat Fermin Lopez berdiri sendirian di hadapan kiper Paris, Safonov.

 Lopez berusaha mengecoh kiper dengan mengangkat bola melewati kepala Safonov, namun Safonov mampu menghalau bola, sehingga bola jatuh di antara pemain Barca dan Pacho, bek Paris.

Dalam perebutan bola, Fermin mengenai wajah Pacho saat ia mencoba memainkan bola dengan kakinya, sementara bek Paris itu telah menurunkan badannya untuk memainkan bola dengan kepala.

Pertandingan sempat dihentikan untuk perawatan Pacho, di tengah protes dari para pemain Paris atas tidak diambilnya tindakan terhadap Fermin.

Di sisi lain, jaringan "Archivo VAR", yang mengkhususkan diri dalam analisis kasus-kasus keputusan wasit dalam pertandingan.

Melalui akun mereka di "X", mereka mengatakan: "Apakah teknologi video (VAR) seharusnya turun tangan dalam insiden yang terjadi antara Pacho dan Fermin?".

Mereka melanjutkan: "Jawabannya tidak. Bek itulah yang menurunkan kepalanya hingga ke tingkat pinggang, sehingga membahayakan keselamatan fisiknya sendiri".

Mereka menutup: "Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) mengklasifikasikan tindakan ini sebagai permainan berbahaya dari pihak bek".



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