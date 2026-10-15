Tjaronn Chery berharap Dusan Tadic segera kembali ke level permainan terbaiknya. Kapten NEC itu menyampaikannya dalam sesi jumpa pers menjelang laga Liga Europa melawan Levski.

Sejauh ini, Tadic belum banyak memberi pengaruh bagi klub asal Nijmegen tersebut. Dalam 12 penampilan, ia mencatatkan 3 assist, tetapi belum mencetak satu gol pun untuk tim asuhan Dick Schreuder.

Namun, kepada NU.nl, ia sempat berbicara tentang kecintaannya kepada Ajax dan "kekurangan" rekan-rekan setimnya. "Saya kerap melakukan gerakan untuk menyiapkan serangan, tetapi tidak mendapat bola. Atau bola tidak kembali kepada saya setelah beberapa sentuhan. Rupanya otak saya bekerja terlalu cepat. Ini berat bagi saya. Saya sering bergulat dengan diri sendiri dan pikiran saya pun berkecamuk," kata Tadic, antara lain.

Tadic kemudian mengatakan kepada ESPN bahwa maksudnya baik, dan Chery memercayainya. "Saya mengenal Dusan sebagai pesepakbola dan sebagai pribadi. Dia tidak berbeda dari saya. Dia datang ke NEC untuk meningkatkan level tim. Begitu pula saya dan pemain-pemain lain di tim. Pada akhirnya, saya mengerti maksudnya."

Meski begitu, Chery masih mengharapkan lebih dari Tadic, yang belum kembali ke level permainan lamanya sejak kembali ke Eredivisie. "Tentu Anda bisa melihat bahwa dia punya banyak kualitas. Dia sangat kuat saat menguasai bola dan sering menemukan solusi yang tepat. Dia belum menjadi Dusan Tadic yang kita kenal saat di Ajax, tetapi itu akan segera terjadi. Saat itulah dia akan menjadi pemain penting bagi tim dan membawa kami ke level yang lebih tinggi," ujar Chery.

Menurut Chery, tidak banyak yang berubah baginya sejak kedatangan pemain asal Serbia itu. "Tidak, pada akhirnya saya masih bermain seperti musim lalu. Di posisi yang sama. Musim lalu saya juga bermain bersama pemain-pemain yang berbeda. Noé (Lebreton, red.), Bryan (Linssen, red.) dan beberapa pemain lain pernah bermain di samping saya, di belakang penyerang."

"Saya pikir bagus jika kami punya banyak pilihan di banyak posisi," lanjutnya. "Ya, bermain bersama pemain-pemain bagus di posisi seperti itu tentu merupakan hal yang baik."