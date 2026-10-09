Dusan Tadic menantikan kepulangannya ke Johan Cruijff ArenA dengan perasaan campur aduk. Pemain Serbia berusia 37 tahun itu akan menghadapi Ajax bersama NEC pada Sabtu malam, klub yang hingga kini masih memiliki tempat istimewa di hatinya. Kepada NU.nl, Tadic mengakui bahwa ia sangat kesulitan dengan perbedaan level antara kedua klub.

Bagi Tadic, ini akan menjadi pertemuan emosional dengan klub yang ia bela antara 2018 dan 2023. "Ajax selalu menjadi klub impian saya. Saat kecil, saya memasang jersey Ajax di kamar saya. Saya menjadi kapten dalam periode yang fantastis, saat kami menorehkan sejarah dan memenangi trofi. Tentu saja Ajax sudah berubah. Tapi jujur? Itu tetap klub impian saya."

Meski Tadic juga menjalankan peran pemimpin di NEC, ia merasakan bahwa situasinya sangat berbeda. "Ada begitu banyak hal yang harus diperbaiki di NEC, tetapi tentu saja itu tidak bisa. Jadi saya fokus pada hal-hal yang paling penting. Dengan segala hormat kepada NEC, tetapi saya terbiasa bermain di klub-klub yang memenangi trofi. Ajax dulu dan sekarang adalah standar saya," kata pemain Serbia itu.

Kekalahan telak melawan Cambuur (3-0) dan Juventus (5-0) sangat membekas bagi Tadic. "Di Ajax, sebelum setiap pertandingan pertanyaannya adalah berapa banyak gol yang akan kami cetak. Rasanya menyakitkan ketika menyadari bahwa Cambuur bahkan bisa saja mencetak enam gol ke gawang kami."

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 15.00 NEC

Secara pribadi, Tadic juga masih harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ketika di Ajax ia menikmati kualitas rekan-rekan setimnya, ide-ide menyerangnya di NEC lebih jarang terealisasi. "Saya sering melakukan aksi pendahuluan dan tidak mendapat bola. Atau saya tidak mendapatkannya kembali setelah beberapa sentuhan. Berarti otak saya tampaknya bekerja terlalu cepat."

Situasi itu kerap memunculkan frustrasi bagi mantan kapten Ajax tersebut. "Ini berat bagi saya, saya sering bergulat dengan diri sendiri dan kepala saya terasa kacau," aku Tadic.

Pertemuan dengan Ajax menjadi semakin bermakna karena ikatan spesialnya dengan para suporter Amsterdam. Tadic belum lama ini masih dinyanyikan dengan lantang setelah duel Conference League antara Ajax dan mantan klubnya, Vojvodina. "Saya selalu punya koneksi yang luar biasa dengan para suporter, perasaan itu tertanam begitu dalam," tuturnya.

Jika Tadic mencetak gol ke gawang cinta lamanya pada Sabtu malam, ia merasa tak akan bisa menikmatinya. "Jika saya mencetak gol untuk NEC melawan Ajax, itu akan menjadi gol paling sadistis dalam karier saya," ujarnya. Ia juga sama sekali tidak menutup kemungkinan kembali ke Amsterdam: "Ajax mantan istri saya? Tidak, Ajax masih istri saya. Musim ini masih terlalu cepat, tetapi suatu hari saya ingin kembali ke Ajax, sebagai pelatih."

Pengikut sepak bola dibuat tercengang oleh wawancara Tadic

Pernyataan Tadic tentang timnya sendiri benar-benar membuat sejumlah suporter sepak bola tersinggung. "Setelah pernyataan seperti ini, besok dia seharusnya ditinggal di rumah saja," tulis Bjorn di bawah unggahan ESPN di X. Sjakie langsung menyasar pelatih Dick Schreuder: "Besok Tadic di bangku cadangan sepanjang pertandingan, atau lebih baik lagi: tinggalkan dia di rumah dan beri dia tugas jaga. Terima kasih atas nama saya dan banyak suporter NEC."

Sven juga sulit memahami sikap penyerang berpengalaman itu. "Haha, enak sekali punya rekan setim seperti itu. Langsung taruh saja di tribune, sosok seperti itu. Hanya membuat timmu makin lemah," tulisnya dengan nada sarkastis. Gon sependapat: "Menyenangkan sekali ya. Bayangkan saja kalau dia ada di timmu. Sangat melemahkan mental."

Suporter lain terutama meragukan kritik diri Tadic. "Terbiasa bermain di klub-klub yang memenangi trofi? Secara harfiah cuma menang beberapa trofi di Ajax, di klub-klub lainnya sama sekali tidak ada," tulis Nibor. Nick bahkan melangkah lebih jauh: "Saya akan mencoretnya dari skuad, si bodoh itu. Lagi pula dia juga belum memainkan satu pun laga bagus untuk NEC."