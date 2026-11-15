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Atletico Madrid menerima kabar yang mengkhawatirkan selama jeda internasional, setelah bek mereka Marc Pubill terpaksa meninggalkan laga timnas Spanyol melawan Inggris, akibat mengalami nyeri pada pergelangan kaki usai berbenturan dengan rekan setimnya, kiper Unai Simon, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada laga pamungkas fase grup UEFA Nations League.

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Pubill tidak mampu menyelesaikan pertandingan setelah terjatuh di lapangan akibat benturan tersebut, dan meminta penanganan tim medis di tengah tanda-tanda kesakitan yang jelas, sebelum pelatih Luis de la Fuente memutuskan untuk menggantinya pada menit ke-20, dan memasukkan bek Tottenham, Pedro Porro, sebagai penggantinya.

Benturan dengan Unai Simón mengakhiri partisipasi Pubill

Cedera itu terjadi saat upaya menghalau bola dari sepak pojok, ketika Unai Simón keluar untuk membuang bola, namun ia terjatuh menimpa Pubill, yang tetap tergeletak di lapangan akibat benturan yang diterimanya di pergelangan kakinya.

Bek Atletico Madrid itu berusaha melanjutkan permainan setelah menerima perawatan, tetapi rasa sakit menghalanginya untuk meneruskan, sehingga De la Fuente terpaksa melakukan pergantian dini yang tidak termasuk dalam perhitungannya sebelum pertandingan dimulai, dan memberi Pedro Porro kesempatan tampil sebagai pengganti.

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Meskipun ada kekhawatiran yang mengiringi keluarnya sang pemain, kepergiannya dari lapangan dengan kakinya sendiri tanpa memerlukan bantuan tampak menjadi indikasi yang relatif menenangkan, terutama karena ia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan yang parah saat menuju bangku cadangan, namun hal itu tidak memastikan sifat cedera atau menyingkirkan kemungkinan ia mengalami masalah otot atau sendi yang mungkin menuntut periode absen.

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Atletico Madrid menanti hasil pemeriksaan medis untuk menentukan tingkat keparahan cedera, setelah sang pemain lebih memilih untuk tidak mengambil risiko menyelesaikan pertandingan, mengingat mendekatnya pergantian kompetisi klub dan keterikatan tim dengan laga penting melawan Barcelona.

Laga melawan Barcelona

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Kondisi Pubill mendapat perhatian khusus di dalam Atletico Madrid, menjelang laga yang dinantikan melawan Barcelona pada hari Rabu 2 Desember, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pertandingan tunda pekan ke-23 Liga Spanyol, yang jadwalnya diputuskan untuk ditentukan mengingat keterikatan kedua tim dengan keikutsertaan di Piala Super Spanyol.

Pertandingan ini datang pada momen penting bagi tim Madrid tersebut, yang membutuhkan kelengkapan skuadnya sebelum menjalani serangkaian laga domestik dan benua pada periode mendatang, sehingga membuat situasi Pubill menjadi perhatian staf kepelatihan yang dipimpin Diego Simeone.

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De la Fuente sebelumnya memilih Pubill untuk mengisi posisi bek kanan menghadapi Inggris, sebelum terpaksa menggantinya lebih awal karena cedera, sehingga situasi sang pemain terkait keikutsertaannya dalam pertandingan-pertandingan mendatang bergantung pada hasil evaluasi medis dalam beberapa jam ke depan.

Hingga kini belum jelas kemungkinan durasi absen bek Spanyol itu, begitu pula belum dipastikan apakah cedera tersebut akan memengaruhi kesiapannya menghadapi Barcelona, sambil menanti pemeriksaan yang akan menentukan tingkat kerusakan yang dialaminya usai benturan dengan Unai Simón.