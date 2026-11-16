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Pelatih Belgia Mark van Bommel melontarkan pujian tinggi kepada Gianluigi Donnarumma. Menurutnya, Italia bisa kebobolan enam gol tanpa kegemilangan kiper Manchester City itu. Meski Donnarumma sudah berupaya maksimal, Belgia tampil menggila di Brussel dan meraih kemenangan telak 4-1 di Nations League.

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Setan Merah kejutkan Italia lewat kebangkitan di Brussel

Italia memasuki laga terakhir fase grup sebagai pemuncak klasemen dengan 10 poin, unggul atas Prancis berkat selisih gol dan hasil pertemuan langsung, sementara Belgia berada di posisi ketiga dengan sembilan poin. Pio Esposito membawa tim tamu unggul lebih dulu, tetapi tuan rumah mencetak tiga gol dalam kurun 15 menit melalui Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, dan Jeremy Doku.

Diego Moreira menambah gol keempat lewat serangan balik. Kiper Senne Lammens kemudian menepis penalti Esposito pada pengujung laga, memastikan kemenangan 4-1 yang membuat Italia turun ke posisi ketiga.

Van Bommel puji Donnarumma dan kecerdasan skuad Belgia

Berbicara kepada Sky Sport Italia, Van Bommel menilai kiper Italia itu mencegah kekalahan yang lebih telak. "Jika Donnarumma tidak berada di bawah mistar, kami pasti mencetak enam gol," tegasnya.

Kemenangan itu melampaui hasil 2-0 yang diraih Belgia pada laga pembuka di Stadio Olimpico, dan sang pelatih gembira melihat pesatnya perkembangan para pemainnya. "Sejujurnya, saya tidak menyangka ini ketika kami memulai dua bulan lalu. Namun, bahkan sebelum laga pertama melawan Italia itu, saya sudah bisa melihat bahwa kelompok pemain ini sangat cerdas. Itu membuat bekerja bersama mereka menjadi sebuah kesenangan bagi seorang pelatih."

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Pelatih Belgia tanggapi rumor De Bruyne dan keputusan tidak memainkan Lukaku

Meski dua kali kalah dari Prancis, yang gagal mengalahkan Italia, Belgia berhasil dua kali menaklukkan Italia di fase grup, sementara Kevin De Bruyne tampil lebih baik dibandingkan performa terkininya bersama Napoli. Menanggapi rumor tentang kepindahan ke PSV Eindhoven pada Januari, Van Bommel membantah telah menyarankannya untuk hengkang.

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"Saya ditanya apakah De Bruyne cocok dengan gaya bermain PSV Eindhoven. Karena saya mengenal klub itu dengan baik, saya menjawab ya, dia cocok, tetapi dia juga cocok di Napoli," tegas Van Bommel. "Jadi, saya menjawab pertanyaan yang spesifik, tetapi saya tidak menyarankannya melakukan apa pun. Keputusan sepenuhnya ada di tangannya, dan saya menyerahkannya kepada dia."

Sementara itu, mantan penyerang Napoli Romelu Lukaku tetap berada di bangku cadangan hingga akhir laga. Van Bommel menutup: "Dia mengalami cedera selama beberapa hari dan bahkan tidak ikut dalam perjalanan ke Turki. Jadi, malam ini kami sepakat hanya akan memainkannya dalam keadaan darurat. Cuacanya juga agak dingin, sehingga kami bersama-sama memutuskan untuk tidak memasukkannya."

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Pembicaraan transfer Januari dan pemulihan Lukaku menjadi sorotan

Belgia menutup kiprahnya di fase grup dengan momentum kuat, baru dua bulan setelah Van Bommel mulai menjabat. Sementara itu, Italia harus menerima kenyataan turun dari posisi pertama ke ketiga pada malam terakhir.

Perhatian kini kembali tertuju pada sepakbola klub menjelang bursa transfer Januari. De Bruyne harus mengambil keputusan mengenai masa depannya di tengah rumor yang mengaitkannya dengan PSV, sementara Lukaku terus memulihkan diri dari cederanya setelah tidak dimainkan dalam cuaca dingin.