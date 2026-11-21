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Salem Al-Dawsari, kapten Al Hilal, tidak akan bisa tampil bersama timnya dalam laga melawan wakil Uzbekistan, Neftchi, di Liga Champions Elite AFC, setelah syok yang dialaminya pada akhir pekan lalu.

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Al Hilal akan bertandang ke markas Neftchi pada Senin lusa di Stadion Istiqlol, Kota Fergana, Uzbekistan, dalam matchday kelima fase liga Zona Barat Liga Champions Elite AFC.

Menurut surat kabar Arab Saudi, Arriyadiyah, pelatih asal Italia Simone Inzaghi, juru taktik Al Hilal, memutuskan mencoret Salem Al-Dawsari dari skuad yang berangkat ke Uzbekistan pada Sabtu malam ini untuk menjalani laga Asia tersebut.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa alasannya adalah Al-Dawsari belum sepenuhnya siap untuk bertanding, terutama setelah perjalanan melelahkan sepulang dari ibu kota Thailand, Bangkok, usai menghadiri malam penghargaan pemain terbaik Asia 2026.

Begitu tiba, Salem Al-Dawsari langsung ikut latihan bersama tim Al Hilal pada Sabtu ini di Pusat Olahraga Al-Majdiya, ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Namun, Inzaghi memutuskan untuk mengistirahatkannya setelah perjalanan dari Bangkok.

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Malam penghargaan pemain terbaik Asia digelar dua hari lalu, Kamis, di Aksra Theatre King Power, ibu kota Thailand, Bangkok, yang sebelumnya juga pernah menjadi tuan rumah acara serupa pada 2017. Penghargaan dibagikan dalam 19 kategori berbeda.

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Salah satu penghargaan yang dibagikan dalam acara tersebut adalah Pemain Terbaik Asia, yang diperebutkan Salem Al-Dawsari bersama Firas Al-Buraikan, penyerang Al-Ahli, serta kiper Tractor asal Iran, Alireza Beiranvand.

Kejutan terjadi ketika duo Arab Saudi itu gagal meraih penghargaan tersebut. Alireza Beiranvand keluar sebagai pemenang dan menjadi pemain Iran pertama yang meraihnya dalam 22 tahun terakhir, sekaligus kiper pertama sepanjang sejarah yang berhasil mendapatkannya.

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Salem Al-Dawsari pun gagal memenangi penghargaan ini untuk ketiga kalinya dalam kariernya, setelah sebelumnya meraihnya pada 2022 dan 2025. Seandainya menang, ia akan menjadi pemain pertama sepanjang sejarah yang mencatatkan prestasi tersebut.

Al-Dawsari merupakan pemain Arab Saudi pertama yang meraih penghargaan itu dua kali, dan pemain keempat secara keseluruhan yang mencatatkan prestasi tersebut, setelah Akram Afif dari Qatar pada 2019 dan 2023, Hidetoshi Nakata dari Jepang pada 1997 dan 1998, serta Server Djeparov dari Uzbekistan pada 2008 dan 2011.

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Salem Al-Dawsari sudah bergelut dengan cedera sejak awal musim ini, akibat operasi yang dijalaninya setelah membela timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Karena cedera tersebut, kapten Al Hilal itu baru tampil dalam 3 pertandingan sejak awal musim ini, 2 di antaranya sebagai pemain pengganti dan hanya 1 sebagai starter, yang di laga itu ia berhasil mencetak satu-satunya golnya.

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Namun, kutukan kembali menghampiri Al-Dawsari setelah ia pulih. Ia mengalami cedera lutut baru menjelang jeda internasional lalu, yang membuatnya batal bergabung dengan pemusatan latihan timnas Arab Saudi di ibu kota Qatar, Doha.

Sebagai catatan, Salem Al-Dawsari tengah menjalani musim terakhirnya bersama Al Hilal, karena kontraknya dengan klub tersebut akan berakhir pada Juni mendatang, di tengah ketidakpastian mengenai sikapnya soal perpanjangan kontrak.