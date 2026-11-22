Bagikan Ikuti GOAL di Google

Cedera Michael Olise tampaknya tidak serius, tetapi bisa memaksa pelatih Vincent Kompany merombak lini depan Bayern Munich jelang laga melawan Lille, terlebih dengan absennya sejumlah pemain menyerang.

Iklan

Pemain asal Prancis itu sebelumnya terpaksa meninggalkan laga Bayern Munich kontra Koln di Bundesliga, Jumat lalu, karena cedera, sebelum keluar dari Allianz Arena dengan bantuan dua kruk.

Baca juga

Video: Derbi Maghribi di Liga Prancis, Amoura dan El Abdi Cetak Gol, Hakimi Membalas

Tak Terhentikan, Messi Terima Penghargaan Baru Usai Torehkan Rekor Bersejarah

Iklan Iklan

Bayern Munich mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan medis menunjukkan Olise mengalami memar di bagian depan kaki, dan ia akan menjalani perawatan dalam beberapa hari ke depan.

Topik Terkait

Meski diagnosis tidak menunjukkan cedera serius, indikasi yang ada tidak mendukung kemungkinan ia bisa tampil saat menghadapi wakil Prancis, Lille, di Liga Champions pada Rabu mendatang, menurut surat kabar Jerman, "Bild".

Sang pemain terlihat pada Sabtu kemarin menggunakan dua kruk dan mengenakan sepatu medis pelindung yang membantu mengurangi tekanan pada kaki yang cedera serta melindunginya dari benturan, selain menstabilkan area yang cedera dan membatasi gerakan yang dapat menimbulkan rasa sakit.

Iklan

Olise menjalani perawatan setiap hari di markas latihan klub Bavaria tersebut. Seusai laga melawan Koln, pelatih Vincent Kompany sempat menyatakan harapannya agar kondisi sang pemain membaik pada hari Senin, tetapi ia menegaskan bahwa penggunaan kruk merupakan langkah pencegahan.

Di sisi lain, presiden klub, Herbert Hainer, memperkirakan winger asal Prancis itu belum siap menghadapi Lille, dengan peluang kembali saat melawan Hamburg pada Sabtu, 28 November.

Iklan

Cedera ini menghadapkan Kompany pada tantangan berat di lini serang, terlebih Bayern sudah kehilangan sejumlah pemain penting, terutama penyerang asal Inggris Harry Kane, yang mengalami robekan ligamen sendi pergelangan kaki dalam laga melawan Koln dan telah menjalani operasi yang berhasil. Ia diperkirakan absen sekitar tiga bulan.

Selain itu, Serge Gnabry dan Ismael Saibari juga absen hingga akhir tahun ini, sementara pemain asal Kolombia Luis Diaz sudah mendekati kepulangannya dan berpeluang tersedia untuk tampil melawan Lille.

Iklan

Adapun Jamal Musiala, ia kembali bermain saat melawan Koln setelah lama absen karena cedera, tetapi masih perlu memulihkan kebugaran penuhnya.

Dalam situasi ini, Kompany terpaksa menyusun ulang opsi serangannya, dengan gambaran susunan pemain yang tidak lazim saat menghadapi Lille: Nathaniel Brown di sayap kiri, Tim Binder di sayap kanan, dan Tom Bischof sebagai playmaker, sementara Lennart Karl maju mengisi posisi ujung tombak.

Iklan

Gambaran ini didasarkan pada terbatasnya pilihan yang tersedia saat ini, setelah Kompany sudah terpaksa melakukan perubahan dalam laga melawan Koln, ketika Bischof masuk menggantikan Kane dan Binder menggantikan Olise, dalam pertandingan Bundesliga yang berakhir imbang 1-1.

Bayern Munich akan bertandang ke markas Lille pada Rabu, 25 November, dalam lanjutan matchday kelima Liga Champions, sebelum menghadapi Hamburg di Bundesliga pada hari Sabtu.