Seperti dilaporkan portal olahraga Yunani Gazzetta, yang sudah mengungkap perjalanan Konstantelias ke Dortmund untuk menjalani tes medis pada Minggu, PAOK ingin meminjam wonderkid lini serang Dortmund, Samuele Inacio, sebagai bagian dari transfer yang akan datang itu. Namun, itu bukan syarat konkret untuk kesepakatan tersebut, karena menurut Ruhr Nachrichten dan Sky, kepindahan pemain berusia 23 tahun itu sudah beres.

Setelah memberi kesan kuat pada musim lalu dan selama pramusim, Inacio sebenarnya memang sudah masuk rencana utama di BVB dan diharapkan terus berkembang di Dortmund menjadi salah satu pilar penting. Namun, bisa saja situasinya kembali bergerak jika peluang talenta top berusia 18 tahun itu untuk mendapatkan menit bermain menyusut setelah transfer Karetsas dan Konstantelias.

Meski begitu, untuk sementara hal itu belum diperkirakan akan terjadi, karena Dortmund menaruh harapan besar kepada pemain yang baru saja menjadi pemain tim nasional Italia itu, yang menjalani debutnya untuk Squadra Azzurra pada 3 Juni. Inacio meninggalkan kesan yang sangat baik pada fase akhir musim lalu, ketika ia bahkan tampil sebagai starter untuk Die Borussen dalam empat pekan terakhir Bundesliga. Pada pekan kedua terakhir, ia bahkan mencetak gol profesional pertamanya dalam laga kandang melawan Eintracht Frankfurt.

Inacio memicu antusiasme di BVB: "Salah satu talenta terbesar di dunia"

Ganjarannya langsung datang dalam bentuk perpanjangan kontrak lebih cepat hingga 2029. "Dengan kemampuan dan potensinya, Samu termasuk salah satu talenta terbesar dari kelompok usianya di seluruh dunia. Kami yakin, dengan dedikasi dan kualitasnya, ia bisa berkembang menjadi pemain yang luar biasa," demikian kutipan pernyataan direktur pelaksana olahraga Lars Ricken beberapa bulan lalu.

Melihat pujian setinggi itu, kepergian Inacio tampaknya nyaris mustahil. Yang lebih mungkin adalah talenta BVB lain akan berganti klub sebagai bagian dari kesepakatan dengan PAOK terkait Konstantelias.

BVB bisa membantu PAOK soal Kostoglou

Seperti dilaporkan sport24.gr, klub tradisional Yunani itu sedang berada dalam pembicaraan lanjutan dengan Christos Kostoglou yang baru berusia 17 tahun, yang berbeda dengan Inacio, sejauh ini belum tampil untuk tim profesional Dortmund. Kostoglou masih terikat kontrak dengan BVB hingga 2027, tetapi Die Borussen tampaknya bersedia melepas biaya transfer untuk Kostoglou sebagai bentuk itikad baik terkait kepindahan Konstantelias yang akan datang.

Gelandang tengah itu datang ke Dortmund pada 2023 melalui akademi Fortuna Düsseldorf dan Borussia Mönchengladbach. Ia merupakan pemain inti di tim U-19 Dortmund. Musim lalu, ia masih lebih banyak bermain di U-17 dan mencatatkan keterlibatan dalam 13 gol dari 13 pertandingan liga.

IMAGO



