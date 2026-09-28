Menurut informasi dari jurnalis transfer Fabrizio Romano, sang mesin gol kembali meminta agar klausul pelepasan dicantumkan dalam kontrak barunya. Dengan demikian, Kane ingin tetap membuka jalan belakang untuk kembali ke Premier League.

Namun bukan hanya itu: kapten tim nasional Inggris tersebut juga bersikeras meminta apa yang disebut sebagai matching right untuk Tottenham Hotspur. Dengan begitu, mantan klubnya itu bisa merespons jika Bayern menerima tawaran untuk Kane dan menyamai syarat yang sama.

Meski begitu, tuntutan Kane tidak akan menjadi hambatan, menurut Romano. Perpanjangan kontrak masih hanya tinggal menunggu waktu. Sudah cukup lama hampir tidak ada lagi keraguan bahwa raksasa Jerman itu dan sang pemain Inggris akan mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya yang saat ini masih berlaku hingga 2027.

Berapa lama kontrak baru Harry Kane akan berlaku?

"Saudara laki-laki Harry dan ayahnya sedang bernegosiasi dengan Jan-Christian Dreesen. Saya optimistis mereka akan menemukan solusi yang baik," jelas anggota dewan pengawas FCB Karl-Heinz Rummenigge baru-baru ini kepada Abendzeitung dan pada saat yang sama mengisyaratkan adanya "pengecualian", yang berarti usia Kane yang sudah tidak muda tidak akan memengaruhi durasi kontraknya. Berbeda dengan pemain-pemain lain yang berusia di atas 30 tahun dalam beberapa waktu terakhir, pemain berusia 33 tahun itu tidak hanya akan mendapat kontrak satu tahun. Sebaliknya, perpanjangan setidaknya hingga 2029 kini menjadi kemungkinan.

Kane juga belum lama ini mengisyaratkan kesepakatan yang akan segera tercapai. "Kami sedang menjalani pembicaraan yang baik dan sudah sangat dekat," katanya kepada surat kabar Inggris Independent lalu menambahkan: "Masih ada beberapa hal yang harus kami bereskan. Saya rasa tidak akan terlalu lama lagi sebelum ada kabar." Kane merasa "sangat nyaman di tim, bersama pelatih, dan di lingkungan klub".

Kane pindah pada musim panas 2023 dari Tottenham Hotspur ke klub Bavaria dengan nilai 95 juta euro dan sejak itu mencatatkan statistik mengesankan berupa 101 gol dalam 98 pertandingan Bundesliga. Di Liga Champions, ia mencetak gol 34 kali dalam 39 pertandingan. Pada tahun ini, Kane juga termasuk di antara favorit untuk meraih Ballon d'Or, setelah ia mengamankan Sepatu Emas dengan total 73 gol untuk Bayern dan Inggris.

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