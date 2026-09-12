Perdebatan di dalam klub Real Madrid selama bursa transfer berpusat pada kebutuhan mendatangkan seorang pemain untuk lini tengah, sebuah kebutuhan yang diakui klub itu sendiri ketika menjajaki kemungkinan merekrut Rodri, sebelum kesepakatan itu terhenti dan klub memutuskan untuk mengandalkan elemen-elemen yang tersedia di samping Bernardo Silva, yang perannya bersama tim putih kini lebih cocok sebagai gelandang ketimbang playmaker, sebuah posisi yang biasanya ia mainkan bersama City.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", kompetisi resmi telah bergulir dan masalah yang sama kembali berulang, hal yang terlihat secara khusus dalam laga melawan Inter, di mana Real Madrid hampir tidak mampu menguasai jalannya pertandingan di sepanjang waktu. Valverde menyatakan usai laga bahwa Mourinho sendiri meminta para pemain untuk menahan bola dan menurunkan tempo pertandingan, namun hal itu tidak terjadi.

Krisis ini bermula sejak musim lalu, ketika Arbeloa saat itu berhasil mengatasinya sebagian berkat munculnya nama tak terduga yang mampu memaksakan kehadirannya dalam susunan inti Real Madrid, yaitu Thiago Pitarch. Gelandang yang saat itu bermain di Castilla ini mulai tampil secara reguler sebagai pemain inti bersama tim utama, mengumpulkan lebih dari 800 menit, serta tampil sebagai starter dalam dua laga melawan City di babak 16 besar Liga Champions dan pada leg pertama perempat final melawan Bayern.

Peran Thiago Pitarch tidak jelas pada musim ini, karena gagasan kepergiannya sempat menjadi opsi, namun cederanya di awal masa persiapan menghentikan segala kemungkinan untuk pergi, sehingga pemain itu tetap bersama tim utama meski terdaftar sebagai pemain di tim cadangan karena tidak adanya tempat kosong. Meski begitu, ia memiliki status pemain dalam daftar utama dan kontrak baru yang menempatkannya dalam kategori tersebut, sehingga tersisa tantangan tersulit baginya, yaitu tampil dalam pertandingan.

Pemain itu menghadapi kesulitan untuk menemukan ruang yang cukup, karena Mourinho mengandalkan skema 4-2-3-1 yang membatasi posisi Pitarch pada poros ganda, di mana ia bersaing dengan Valverde, Tchouaméni, Camavinga, dan Bernardo Silva, sehingga Thiago pada awalnya tampak sebagai pilihan kelima di antara lima pemain. Namun, ia berpijak pada kemampuan yang ia tunjukkan musim lalu serta kepribadiannya yang kuat, karena ia tidak merasakan tekanan mengenakan jersey Real Madrid saat memakainya.

Mourinho menunjukkan perhatian yang terbatas kepada Thiago belakangan ini akibat cederanya yang lalu, namun ia menyadari apa yang telah ditunjukkan pemain itu musim lalu dan apa yang dapat ia berikan kepada tim dalam waktu dekat. Mourinho berkata langsung: "Ia bukan pemain untuk tampil di kategori Castilla, melainkan pemain tim utama dan saya sangat menyukainya. Ia memiliki kualitas yang sangat saya sukai, dan ketika ia dalam kondisi siap penuh, ia akan menjadi bagian dari kelompok ini, dan saat itu menit bermain akan menantinya, karena ia memiliki kualitas yang sangat tinggi".

Mourinho meminta pemain Thiago Pitarch untuk memperbaiki aspek fisiknya agar mampu bersaing dengan cara yang diinginkan pelatih asal Portugal itu, terutama pada aspek-aspek defensif, di mana ia berkata langsung kepadanya: "Satu-satunya yang saya katakan kepadanya adalah bahwa otot kakinya mirip dengan otot kaki saya, dan ia harus menambahkan dua kilogram di sana melalui kerja keras".

Thiago melanjutkan kerjanya setelah tidak diizinkan menjalani masa persiapan, untuk menjalani pertempuran melawan keadaan yang berupa kesiapan fisiknya, persaingan yang ketat, serta pelatih yang belum sepenuhnya mengenalnya, demi memulai musimnya 2026-2027.



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