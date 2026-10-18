Krisis antara bintang Portugal Cristiano Ronaldo dan rekan senegaranya Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, semakin rumit, setelah kembalinya kapten Al Nassr ke skuat negaranya menjadi sulit untuk saat ini, di tengah sikap pelatih yang tetap berpegang pada syarat-syarat yang memicu perselisihan antara kedua pihak, meski ia menginginkan kembalinya jasa sang bintang veteran pada ajang-ajang mendatang.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi mengungkap, mengutip sumber yang dekat dengan Jesus, bahwa pelatih itu menginginkan Ronaldo kembali, namun ia tidak berniat menarik kembali aturan-aturan yang telah ia tetapkan, sehingga berakhirnya krisis ini bergantung pada tercapainya kesepahaman bersama.

Di sisi lain, sumber tersebut membantah bahwa perselisihan ini mengancam keberlanjutan Jesus di jabatannya, dengan menegaskan bahwa kabar yang beredar soal kemungkinan kepergiannya akibat krisis tersebut tidak menggambarkan situasi saat ini.

Presiden Federasi Portugal bergerak: Mampukah ia mengakhiri krisis?

Upaya meredam perselisihan masih terus berjalan, karena Pedro Proenca, presiden Federasi Sepak Bola Portugal, berusaha mengatur pertemuan yang menyatukan Ronaldo dan Jesus, dengan tujuan mendekatkan sudut pandang keduanya dan mengakhiri krisis sebelum jeda internasional berikutnya. Namun upaya tersebut hingga kini belum mencapai kesepakatan soal terselenggaranya pertemuan itu, sehingga masa depan hubungan antara kedua pihak masih terbuka pada berbagai kemungkinan.

Pertandingan berikutnya ALN Super Cup 12.00 ALK

Baca juga: Yassine Bounou ke River Plate? Mimpi Maroko yang semakin mendekati kenyataan

Krisis ini bermula saat laga Portugal melawan Norwegia pada September lalu, ketika Ronaldo tetap berada di bangku cadangan sepanjang pertandingan, meski ia sudah melakukan pemanasan, sebelum ketegangan meningkat seiring pengumuman Jesus bahwa ia tidak akan memainkannya sebagai starter menghadapi Denmark, sehingga kapten timnas itu meninggalkan pemusatan latihan sebelum laga tersebut, sebuah langkah yang memicu perdebatan luas di kalangan olahraga Portugal.

Ronaldo tuding Jesus tidak menepati janjinya

Beberapa waktu kemudian, Ronaldo mengeluarkan pernyataan berisi permintaan maaf kepada para suporter dan rekan-rekannya atas kepergiannya dari pemusatan latihan, namun ia sekaligus mengungkap adanya perselisihan terkait dua kesepakatan yang ia sebut telah terjadi antara dirinya dan pelatih. Kesepakatan pertama berkaitan dengan pemberian waktu sekitar 30 menit untuk tampil melawan Norwegia, dan kedua terkait penjelasan posisinya pada konferensi pers yang mendahului laga Denmark. Ia menegaskan kesiapannya menanggung konsekuensi keputusannya, sembari tetap membuka pintu kembali ke timnas.

Dari pihaknya, Jesus menegaskan bahwa ia membutuhkan Ronaldo di dalam timnas, baik ia bermain dalam pertandingan maupun tidak, dan menegaskan bahwa kembalinya pemain itu juga bergantung pada keinginan pemain itu sendiri. Sementara Proenca menggambarkan krisis tersebut sebagai "kesalahpahaman" yang semestinya diselesaikan di dalam lingkungan timnas, dan menyatakan harapannya untuk mendapatkan kembali kapten Portugal pada jeda internasional November mendatang.

Di antara sikap Jesus yang berpegang pada syarat-syaratnya dan keinginan Federasi Portugal untuk mengakhiri perselisihan, kembalinya Ronaldo tampak bergantung pada kemampuan pihak-pihak terkait untuk mencapai formula yang menjaga posisi pelatih sekaligus kedudukan kapten timnas. Hingga kini, belum ada kesepakatan akhir yang diumumkan, sehingga keikutsertaan bintang Al Nassr itu pada jeda internasional berikutnya masih dinanti, menunggu hasil dari upaya mediasi pada hari-hari mendatang.



