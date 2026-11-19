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Harry Kane, peraih Ballon d’Or yang produktif di Bayern Munich, masih punya sesuatu yang harus dicapai untuk menjadi “legenda” di Allianz Arena. Dietmar Hamann menjelaskan kepada GOAL apa yang dibutuhkan penyerang timnas Inggris pemecah rekor itu. Kane masih berpeluang meraih status tersebut setelah meneken perpanjangan kontrak hingga musim panas 2029.

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Kutukan tanpa trofi berakhir bersama Bayern

Kontrak sebelumnya dijadwalkan berakhir pada akhir musim ini, sehingga muncul pertanyaan apakah ia akan mencari tantangan baru setelah empat tahun di Jerman. Kutukan tanpa trofi yang banyak dibicarakan itu telah berakhir di Bavaria.

Setelah tak kunjung meraih trofi bersama Tottenham, Kane pindah ke Munich demi memenangi gelar bergengsi. Ia telah dua kali menjuarai Bundesliga dan juga meraih gelar piala domestik.

Koleksi luar biasa berupa 73 gol untuk klub dan negara sepanjang musim 2025-26 membuatnya dinobatkan sebagai ‘pemain terbaik di dunia’ dan menerima penghargaan Bola Emas paling bergengsi.

Kontrak baru diteken di Bavaria

Alih-alih mengejar impian lain, di tengah pembicaraan tentang kepulangan ke Premier League atau kepindahan ke MLS sebelum kemungkinan beralih ke football Amerika di NFL , Kane meneken kontrak baru dengan Bayern.

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Catatannya bersama klub tersebut mencapai 156 gol dalam 162 penampilan . Ia meraih Sepatu Emas pada akhir ketiga musimnya di kasta tertinggi Jerman, serta dua Sepatu Emas Eropa.

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Kane telah menjadi idola suporter. Kiprah dan kontribusinya bagi tim sulit diabaikan, tetapi bisakah ia dianggap sebagai ikon klub ? Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Muller, Lothar Matthaus, Franz Beckenbauer, dan Oliver Kahn adalah beberapa nama yang kini menyandang status tersebut.

Cara Kane menjadi legenda Bayern

Ketika ditanya bagaimana Kane bisa masuk dalam daftar bergengsi itu dan apakah ia harus meraih kesuksesan di Eropa, mantan gelandang Bayern Hamann, yang berbicara dalam kerja sama dengan Lottoland Live Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir dia harus menjuarai Liga Champions.

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“Tentu saja, dia akan tercatat sebagai pemain ketiga di Bayern Munich karena Franz Beckenbauer dan Karl-Heinz Rummenigge memenanginya [Ballon d’Or] bertahun-tahun lalu. Orang-orang akan selalu mengingatnya karena saya rasa sudah 30 atau 40 tahun tidak ada pemain Bayern Munich yang memenangi Ballon d’Or saat masih membela klub itu.

“Ada kemungkinan besar hal itu tidak akan terjadi lagi dalam satu atau dua dekade ke depan, yakni seorang peraih Ballon d’Or bermain untuk Bayern Munich. Orang-orang akan mengingatnya karena itu.

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“Namun, jika ingin tercatat dalam sejarah Bayern Munich sebagai legenda klub, saya pikir dia harus menjuarai Liga Champions. Tentu saja, ada dua peluang yang cukup bagus dalam dua tahun terakhir. Usianya terus bertambah. Mungkin dia punya satu atau dua kesempatan lagi, dan semoga dia bisa melakukannya.”

Belum mencetak gol untuk klub sejak meraih Bola Emas

Upacara Ballon d’Or 2026 digelar di London pada 26 Oktober. Kane membawa pulang penghargaan utama malam itu dan kembali mencetak gol untuk Inggris dalam rangkaian pertandingan terbaru UEFA Nations League. Ia mengonversi penalti melawan Kroasia dan Spanyol, menambah koleksi gol bersejarahnya untuk Inggris menjadi 93 sekaligus menjadi pemegang rekor penampilan terbanyak sepanjang masa bagi timnas tersebut .

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Namun, ia belum mencetak gol untuk Bayern sejak memenangi Bola Emas, dengan empat penampilan beruntun tanpa gol di level klub, sesuatu yang jarang terjadi baginya. Saat ditanya sambil bercanda apakah pemain berusia 33 tahun itu terkena kutukan, Hamann berkata: “Saya tidak yakin apakah itu pernah terjadi pada pemain lain yang terkena kutukan karena penghargaan tersebut!

“Saya pikir dia lebih memilih memenangi Ballon d’Or lalu tidak mencetak gol dalam empat pertandingan berikutnya daripada gagal memenangi Ballon d’Or tetapi mencetak empat hat-trick dalam empat pertandingan berikutnya. Saya tidak akan menyebut ini sebagai penurunan performa. Dia punya peluang. Saya pikir dia beberapa kali membentur tiang atau mistar. Dia akan mencetak gol lagi. Saya rasa Ballon d’Or tidak berdampak sebesar itu terhadapnya.”

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Jadwal Bayern: Kompetisi domestik dan Eropa

Bayern belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan Bundesliga musim ini dan berada di puncak klasemen bersama rivalnya dalam Der Klassiker, Borussia Dortmund. Mereka akan kembali bertanding pada Jumat dengan menjamu Koln.

Kane, yang telah mencetak empat gol di kasta tertinggi Jerman musim ini, tentu ingin kembali mencetak gol dalam laga tersebut. Ia juga bersiap kembali berlaga di Liga Champions melawan klub Ligue 1 Lille pada 25 November.