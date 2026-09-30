Jules Koundé mungkin menemukan dirinya menghadapi peluang baru untuk meninggalkan Barcelona pada periode transfer musim dingin, di tengah ketertarikan salah satu klub besar Eropa untuk merekrutnya pada Januari mendatang.

Koundé berusia 27 tahun, dan posisinya di dalam Barcelona menurun musim ini, setelah dalam beberapa tahun terakhir ia beralih dari bek tengah menjadi bek sayap.

Meskipun Hansi Flick mengembalikannya ke posisi bek tengah musim ini, hal itu tidak mencegah menurunnya peran pentingnya dalam skuad klub Katalan tersebut.

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Bek asal Prancis itu hanya tampil sebagai starter dalam 3 dari 7 pertandingan yang dijalani Barcelona sejauh ini musim ini, setelah Eric García, yang juga mengalami proses peralihan serupa dalam posisinya, berhasil merebut tempatnya dalam perhitungan pelatih asal Jerman itu.

Pada musim panas lalu, Koundé menjadi salah satu nama yang diproyeksikan hengkang dari Barcelona, tetapi pada akhirnya ia tetap bertahan bersama tim.

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Kontrak sang pemain dengan Barcelona berlaku hingga Juni 2030, namun bursa transfer musim dingin bisa menjadi peluang baginya untuk mencari tujuan baru, terutama dengan masuknya ia dalam daftar ketertarikan klub Bayern Munich.

Situs Foot Mercato mengutip surat kabar Spanyol, Sport, bahwa Bayern Munich menempatkan Jules Koundé di puncak daftar target mereka selama periode transfer musim dingin mendatang.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa klub Jerman tersebut berencana memperoleh sekitar 30 juta euro dari penjualan Kim Min-jae, kemudian menginvestasikan dana tersebut untuk merekrut bek asal Prancis itu.

Belum ada kontak antara pihak-pihak terkait hingga saat ini, tetapi Bayern Munich sangat memahami situasi Koundé di dalam Barcelona.

Meskipun demikian, mengeluarkan sang pemain dari stadion Camp Nou tidak akan semudah itu, karena beberapa sumber menegaskan bahwa Barcelona menetapkan syarat yang sulit: mereka mematok 75 juta euro untuk melepas Koundé.

Pemain asal Prancis itu masih terikat dengan Barça untuk beberapa musim mendatang, dan ia, meskipun ada pemikiran mengenai kemungkinan menjualnya, masih menjadi bagian dari proses rotasi di dalam tim, yang berarti Barcelona akan perlu menemukan pengganti yang sesuai jika ia hengkang.

Selain itu, hal tersebut akan bergantung pada target yang akan ditetapkan Barcelona untuk bursa transfer musim dingin. Prioritas awal klub Katalan itu adalah merekrut bek tengah kidal, dengan pemantauan juga terhadap para penyerang yang mungkin akan tersedia di pasar.