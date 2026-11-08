Firas Al-Buraikan menemukan dirinya menghadapi persamaan yang sulit, setelah jadwal acara penghargaan pemain terbaik di Asia bertepatan dengan persiapan Al-Ahli untuk menjalani Klasik yang dinanti-nantikan melawan Al-Nassr, pada momen yang bisa menempatkan ambisi individunya dan kepentingan timnya dalam konfrontasi langsung.

Jadwal pertandingan tersebut memicu kontroversi luas, terutama karena Klasik yang dijadwalkan berlangsung pada 20 November datang hanya sekitar 24 jam setelah acara penghargaan, hal yang mendorong sebagian pihak untuk mengkritik keputusan menggelar laga pada waktu tersebut, dengan menganggap bahwa menundanya akan memberi penyerang Al-Ahli itu kesempatan untuk hadir dalam acara level benua tersebut.

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Namun, persoalannya tidak hanya terkait sekadar kehadiran dalam sebuah acara, sebab Badr Bal-Obaid, pakar urusan sepak bola Asia, mengungkap sebuah syarat yang bisa membuat absennya Al-Buraikan menjadi mahal dalam perlombaan meraih penghargaan tersebut, melalui pembicaraannya di program "Dawrina Ghair".

Bal-Obaid menjelaskan bahwa kehadiran pemain dalam acara penobatan dianggap sebagai salah satu kriteria paling utama yang menjadi acuan AFC saat memilih pemenang, seraya menunjukkan bahwa absennya Al-Buraikan bisa menyebabkan ia kehilangan penghargaan tersebut, meskipun ia berada dalam daftar para pesaingnya.

Dengan demikian, penyerang Al-Ahli itu berada di hadapan pilihan yang sangat sulit, sebab hadir di acara tersebut bisa memengaruhi persiapannya untuk Klasik, sementara absen dari acara itu bisa mengancam peluangnya dalam persaingan memperebutkan penghargaan pemain terbaik di Asia.

Sensitivitas situasi semakin meningkat karena sempitnya waktu antara kedua acara tersebut, sebab antara acara penghargaan dan laga melawan Al-Nassr hanya terpisah satu hari, hal yang menghadirkan tantangan bagi pemain terkait pengaturan perjalanan dan kepulangan, selain memperoleh istirahat yang cukup sebelum pertandingan.

Di antara ambisi penobatan level benua dan komitmennya bersama Al-Ahli, Al-Buraikan tetap berada di persimpangan jalan yang sesungguhnya, menanti apa yang akan dihasilkan oleh pengaturan acara tersebut dan sikap klub, di tengah kontroversi seputar waktu Klasik yang menempatkan salah satu pemain paling utama tim dalam situasi yang rumit ini.