Swiss tampaknya tidak mengalami kesulitan berarti saat menghadapi Aljazair dan berhasil lolos ke babak 16 besar

Swiss berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Aljazair. Tim asuhan pelatih kepala Murat Yakin menang 2-0 berkat gol dari Breel Embolo dan Dan Ndoye, dan akan bertanding di babak berikutnya di Vancouver melawan Kolombia atau Ghana.

Dari segi taktik, Aljazair tampil cukup baik pada fase awal pertandingan melawan Swiss, yang sebelumnya dianggap sebagai favorit tipis. Meskipun demikian, mereka tak mampu mencegah Swiss mencetak gol pada menit kesepuluh.

Johan Manzambi, pemain kunci Swiss yang tampaknya akan hengkang ke Liga Premier, menggiring bola melewati lawannya dan memberikan umpan tepat waktu. Umpan silangnya yang rendah kemudian tepat sasaran bagi Embolo, yang menyelesaikannya dari jarak dekat: 1-0.

Dengan demikian, Swiss sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan sejak awal, sementara Aljazair tertinggal jauh. Tim asuhan Vladimir Petkovic tampak tak berdaya dalam menyerang untuk waktu yang lama. Baru menjelang akhir babak pertama, Aljazair beberapa kali menciptakan ancaman, namun tendangan Farès Chaïbi dan Ibrahim Maza tidak membuahkan hasil.

Belum genap satu menit setelah babak kedua dimulai, Swiss memberikan pukulan telak kepada Aljazair. Para pemain Aljazair dua kali dengan mudah kehilangan bola kepada pemain Swiss, dan pada kesempatan kedua, kesalahan itu berakibat fatal. Ndoye dengan leluasa melepaskan tendangan dan menempatkan bola dengan apik ke sudut jauh: 2-0.

Dengan demikian, ketegangan dalam pertandingan pun langsung sirna sebagian besar. Kecuali tendangan melenceng dari Riyad Mahrez, Aljazair lama tak mampu menyerang dengan efektif melawan pertahanan kokoh Swiss. Masuknya Anis Hadj Moussa dari Feyenoord pun tak banyak mengubah keadaan bagi Aljazair.

Di menit-menit akhir, Swiss yang dominan gagal memanfaatkan beberapa peluang emas. Terutama Fabian Rieder, yang mungkin masih akan beberapa kali terbangun dari mimpi buruknya karena peluang yang terbuang itu. Pemain pengganti dari FC Augsburg itu menyentuh bola dengan tumitnya di depan gawang kosong, sehingga Luca Zidane masih bisa melakukan penyelamatan.