Swiss, Bulgaria, dan mungkin Hongaria memiliki juara nasional yang sangat istimewa

FC Thun berhasil meraih gelar juara liga Swiss pada hari Minggu. Sehari setelah kekalahan dari FC Basel, mereka akhirnya bisa merayakannya karena pesaing mereka, Sankt Gallen, mengalami kekalahan. Di Bulgaria, dominasi Ludogorets Razgrad telah berakhir. Setelah meraih empat belas gelar juara berturut-turut, Levski Sofia menjadi juara liga pada hari Sabtu.

Swiss

FC Thun promosi ke level tertinggi Swiss musim lalu, yang membuat prestasi klub ini semakin istimewa. Tim asuhan pelatih Mauro Lustrinelli menjalani musim yang luar biasa dan memiliki keunggulan sembilan poin atas Sankt Gallen menjelang putaran ini.

Berkat kekalahan Sankt Gallen dari FC Sion, Thun kini dapat menyebut diri sebagai juara Swiss untuk pertama kalinya dalam sejarah 127 tahun klub. Thun telah lolos ke babak kualifikasi kedua Liga Champions.

Sebelum musim ini, posisi kedua pada musim 2004/05 merupakan prestasi terbaik Thun. Klub ini berlaga di Liga Champions dan dua kali menghadapi Ajax, yang meskipun dilatih oleh Lustrinelli yang kini menjadi pelatih yang tajam, tetap menang dua kali (2-4, 2-0).

Bulgaria

Di Bulgaria, dominasi tak tertandingi Ludogorets telah berakhir. Klub asal Razgrad ini promosi ke kasta tertinggi Bulgaria pada 2011 dan sejak saat itu menjadi juara nasional setiap tahun, hingga tahun ini.

Levski, yang sebelumnya tersingkir oleh AZ di babak kualifikasi Conference League musim ini, menjadi juara nasional untuk pertama kalinya sejak 2009 dan untuk ke-28 kalinya dalam sejarahnya.

Levski hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan gelar juara, namun mereka berhasil meraih tiga poin penuh saat menjamu CSKA 1948 Sofia di Stadion Georgi Asparuhov yang penuh sesak. Marko Dugandzic mencetak gol penentu skor akhir 1-0, dan Levski akan kembali berlaga di babak kualifikasi pertama Liga Champions musim depan.

Hongaria

Di Hongaria, perebutan gelar juara masih berlangsung sengit, namun dengan hanya satu putaran pertandingan tersisa, peluang ETO FC, juara nasional empat kali, untuk membawa pulang gelar tersebut cukup besar. Klub asal Győr ini unggul satu poin atas pesaing terdekatnya, Ferencváros, yang sebelumnya dianggap sebagai favorit utama untuk gelar juara dan dilatih oleh Robbie Keane.

ETO akan menghadapi Kisvárda pada 16 Mei di putaran terakhir kompetisi Hungaria; Kisvárda berada di peringkat kedelapan dan tidak lagi memiliki target apa pun. Juara nasional Hungaria akan lolos ke babak kualifikasi pertama Liga Champions.

ETO terakhir kali menjadi juara Hungaria pada 2013. Ferencváros menjadi juara dalam tujuh tahun terakhir, namun pada putaran terakhir ini sepenuhnya bergantung pada pesaing utamanya, ETO.



