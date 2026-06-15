Swedia yang tampil dalam performa terbaiknya menghancurkan Tunisia dan memimpin klasemen grup timnas Belanda

Swedia meraih kemenangan yang sangat meyakinkan atas Tunisia pada hari Senin. Berkat gol-gol dari Yasin Ayari (2), Alexander Isak, Viktor Gyökeres, dan Mattias Svanberg, tim Afrika itu berhasil dikalahkan dengan skor 5-1. Swedia memimpin Grup F dengan tiga poin, sementara Belanda dan Jepang berada di posisi satu poin setelah bermain imbang. Pada 20 Juni, tim Skandinavia ini akan bertanding melawan Oranje.

Di pihak Swedia, pelatih kepala Graham Potter memilih formasi dengan dua penyerang. Bintang-bintang Premier League Gyökeres dan Isak diharapkan menjadi penentu di lini depan. Gustaf Lagerbielke (mantan pemain FC Twente) dan kiper Kristoffer Nordfeldt (mantan pemain sc Heerenveen) juga turun sebagai starter.

Di Tunisia, Omar Rekik, saudara kandung mantan pemain PSV Karim yang lahir di Den Haag, ditempatkan sebagai bek tengah. Hannibal Mejbri adalah pemain yang harus diwaspadai di lini tengah, namun ia pun tak mampu mencegah Swedia memulai pertandingan dengan gemilang di Monterrey.

Pada menit kedelapan, umpan panjang dari belakang mengarah ke pergerakan Isak, yang kalah dalam perebutan bola dari Abdelmouhib Chamakh. Kiper Tunisia menepis bola ke arah Gyökeres, yang tendangannya diblokir di garis gawang oleh bek Montassar Talbi.

Namun, bahaya sama sekali belum berlalu. Bola pantul mendarat di kaki Ayari, yang memutuskan untuk melepaskan tendangan dan mengirim bola dengan indah ke sudut atas jauh: 1-0. Tunisia sementara itu sedikit menciptakan peluang. Satu-satunya peluang tercipta dalam posisi offside.

Setelah jeda minum, Swedia terus menyerang dengan gembira dan itu segera berujung pada gol 2-0. Gyökeres mengontrol bola dengan dadanya dan mengirim Isak ke area dalam. Penyerang Liverpool itu dengan mudah melewati Talbi, sebelum tendangannya yang bisa ditangkap melesat ke gawang Chamakh.

Viktor Lindelöf bahkan nyaris mencetak gol ketiga tak lama setelah itu, sayangnya sundulannya melambung tipis di atas gawang. Menjelang akhir babak pertama, Tunisia tiba-tiba bangkit. Hannibal menunjukkan kelasnya dengan umpan silang yang sangat akurat ke arah Rekik, yang dengan rapi menyundul bola ke sudut jauh: 2-1.

Setelah awal babak kedua yang cukup menjanjikan, Tunisia harus kembali kebobolan pada menit ke-60. Kapten Ellyes Skhiri memutuskan untuk menggiring bola di dekat kotak penalti dan kehilangan bola kepada Isak, yang kemudian mengoper ke Gyökeres dan melihat penyerang Arsenal itu mencetak gol dengan meyakinkan: 3-1.

Tunisia tidak memiliki kualitas yang cukup untuk kembali ke dalam pertandingan dan akhirnya benar-benar tersingkir menjelang akhir pertandingan. Sekitar sepuluh detik setelah masuk sebagai pemain pengganti, Svanberg melepaskan tendangan bebas dan, berkat umpan Isak, mencetak gol indah di belakang Chamakh: 4-1.

Ayari kemudian mencetak gol penutup yang indah. Gelandang Brighton & Hove Albion itu kembali mencetak gol indah dari jarak sekitar dua puluh meter: 5-1. Dengan hasil ini, Swedia tampil gemilang di grup Oranje.