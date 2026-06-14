Liputan Pertandingan Internasional Swedia vs Tunisia
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Cara menonton Swedia vs Tunisia dengan VPNGemini
VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut di artikel ini, atau Anda juga dapat melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.
Pertandingan hari ini antara Swedia dan Tunisia akan dimulai pada 15 Juni 2026, pukul 03:00.
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- Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
- Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
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Berita tim & susunan pemain
Kemungkinan susunan pemain Sweden vs Tunisia
Susunan Pemain Utama
Manajer
- G. Potter
- S. Lamouchi
Tim Swedia dilatih oleh Graham Potter, yang merancang susunan pemain inti dengan Kristoffer Nordfeldt sebagai penjaga gawang, serta barisan pertahanan yang terdiri dari Victor Nilsson Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, dan Gabriel Gudmundsson. Yasin Ayari, Jesper Karlstroem, dan Alexander Bernhardsson diperkirakan akan bermain di lini tengah, dengan Benjamin Nygren mendukung Viktor Gyoekeres dan Alexander Isak di lini serang. Saat ini tidak ada pemain yang cedera atau diskors dalam skuad ini, dan pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.
Tunisia akan menghadapi pertandingan ini di bawah asuhan Sabri Lamouchi dengan susunan pemain awal yang diproyeksikan sebagai berikut: Abdelmouhib Chamakh di gawang, barisan pertahanan yang terdiri dari Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi, dan Yan Valery, trio lini tengah Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri, dan Rani Khedira, serta trio penyerang Elias Achouri, Khalil Ayari, dan Firas Chaouat. Saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk skuad Tunisia.
Performa
Lima pertandingan terakhir Swedia menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 2-2 melawan Yunani pada 4 Juni, dan sebelumnya mereka kalah 3-1 dari Norwegia dalam laga persahabatan pada 1 Juni. Dua kemenangan mereka terjadi dalam kualifikasi Piala Dunia, yakni kemenangan 3-2 atas Polandia dan kemenangan tandang 1-3 di Ukraina, dengan rangkaian tersebut dimulai dari hasil imbang 1-1 melawan Slovenia pada November 2025. Swedia mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.
Performa terbaru Tunisia menunjukkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Pertandingan terakhir mereka adalah kekalahan telak 5-0 dari Belgia pada 6 Juni, dan mereka juga kalah 1-0 dari Austria dalam pertandingan persahabatan. Hasil imbang 0-0 melawan Kanada dan kemenangan 1-0 atas Haiti adalah satu-satunya hasil positif mereka dalam rentetan tersebut, yang juga mencakup kekalahan melawan Mali di Piala Afrika pada Januari 2026. Tunisia hanya mencetak dua gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.
Rekor Head-to-Head
Rekor head-to-head antara kedua tim ini terbatas pada satu pertemuan dalam data yang tersedia. Tunisia mengalahkan Swedia 1-0 dalam pertandingan persahabatan pada 12 Februari 2003, yang menjadi satu-satunya hasil yang tercatat antara kedua negara. Hasil tersebut menjadikan Tunisia sebagai satu-satunya pemenang dalam sejarah pertemuan kedua tim.
Klasemen
Di Grup F, Swedia saat ini berada di peringkat ketiga dan Tunisia di peringkat keempat menjelang putaran pertama pertandingan.