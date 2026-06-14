Liputan Pertandingan Internasional Swedia vs Tunisia

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Cara menonton Swedia vs Tunisia dengan VPN

Gemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut di artikel ini, atau Anda juga dapat melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Pertandingan hari ini antara Swedia dan Tunisia akan dimulai pada 15 Juni 2026, pukul 03:00.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Swedia vs Tunisia hari ini

NordVPN

Unduh & Instal : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan tersebut berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.

Apple TV, Roku & Konsol : Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Berita tim & susunan pemain

Tim Swedia dilatih oleh Graham Potter, yang merancang susunan pemain inti dengan Kristoffer Nordfeldt sebagai penjaga gawang, serta barisan pertahanan yang terdiri dari Victor Nilsson Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, dan Gabriel Gudmundsson. Yasin Ayari, Jesper Karlstroem, dan Alexander Bernhardsson diperkirakan akan bermain di lini tengah, dengan Benjamin Nygren mendukung Viktor Gyoekeres dan Alexander Isak di lini serang. Saat ini tidak ada pemain yang cedera atau diskors dalam skuad ini, dan pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Tunisia akan menghadapi pertandingan ini di bawah asuhan Sabri Lamouchi dengan susunan pemain awal yang diproyeksikan sebagai berikut: Abdelmouhib Chamakh di gawang, barisan pertahanan yang terdiri dari Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi, dan Yan Valery, trio lini tengah Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri, dan Rani Khedira, serta trio penyerang Elias Achouri, Khalil Ayari, dan Firas Chaouat. Saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk skuad Tunisia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Lima pertandingan terakhir Swedia menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 2-2 melawan Yunani pada 4 Juni, dan sebelumnya mereka kalah 3-1 dari Norwegia dalam laga persahabatan pada 1 Juni. Dua kemenangan mereka terjadi dalam kualifikasi Piala Dunia, yakni kemenangan 3-2 atas Polandia dan kemenangan tandang 1-3 di Ukraina, dengan rangkaian tersebut dimulai dari hasil imbang 1-1 melawan Slovenia pada November 2025. Swedia mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Performa terbaru Tunisia menunjukkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Pertandingan terakhir mereka adalah kekalahan telak 5-0 dari Belgia pada 6 Juni, dan mereka juga kalah 1-0 dari Austria dalam pertandingan persahabatan. Hasil imbang 0-0 melawan Kanada dan kemenangan 1-0 atas Haiti adalah satu-satunya hasil positif mereka dalam rentetan tersebut, yang juga mencakup kekalahan melawan Mali di Piala Afrika pada Januari 2026. Tunisia hanya mencetak dua gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

SWE Last 1 matches TUN 0 Menang 0 Seri 1 Menang Tunisia 1 - 0 Sweden 0 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Rekor head-to-head antara kedua tim ini terbatas pada satu pertemuan dalam data yang tersedia. Tunisia mengalahkan Swedia 1-0 dalam pertandingan persahabatan pada 12 Februari 2003, yang menjadi satu-satunya hasil yang tercatat antara kedua negara. Hasil tersebut menjadikan Tunisia sebagai satu-satunya pemenang dalam sejarah pertemuan kedua tim.

Klasemen

Di Grup F, Swedia saat ini berada di peringkat ketiga dan Tunisia di peringkat keempat menjelang putaran pertama pertandingan.