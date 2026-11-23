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Sven Ulreich bicara panjang lebar tentang rencananya dalam sebuah wawancara dan mengenang masa lalu. Hingga kini, kiper pelapis lama FC Bayern itu masih menyesalkan satu laga dan satu turnamen yang gagal diikutinya.

Dengan jeda satu tahun (musim 2020/21 bersama Hamburger SV), Ulreich telah menjadi bagian dari jajaran kiper FC Bayern sejak 2015. Untuk waktu yang lama, ia menjadi pelapis utama Manuel Neuer. Sejak kedatangan Jonas Urbig, Ulreich menjadi kiper ketiga. Saat ini, banyak hal mengindikasikan bahwa Neuer, yang kembali mengalami cedera, akan mengakhiri kariernya sebagai pemain pada musim panas mendatang ketika kontraknya habis, saat ia berusia 41 tahun. Ulreich, yang dua tahun lebih muda, tampaknya akan melakukan hal yang sama.

"Dalam waktu dekat, saya akan berbicara dengan FC Bayern tentang kelanjutannya, tentang apa yang diinginkan klub," kata Ulreich kepada Kicker. "Saya tidak bisa berbicara atas nama Manu soal apa yang akan terjadi setelah musim ini, tetapi bukan berarti saya sepenuhnya bergantung pada keputusannya." Ia mengatakan "mungkin saja" dirinya kembali memperpanjang kontrak meski Neuer mengakhiri karier. "Selama saya merasa baik, sehat, dan bugar. Saat ini, memang begitu. Namun, saya juga belajar bahwa keadaan bisa berubah dengan cepat."

Urbig diproyeksikan menjadi kiper utama pada masa depan dan sudah mencatatkan banyak penampilan karena Neuer berkali-kali mengalami cedera. Saat ini, Neuer absen akibat robekan sebagian tendon. Ulreich yakin Urbig mampu mengemban peran sebagai kiper utama, "karena menurut saya ia terlihat sangat tenang dan teratur, selalu tampil sangat baik dalam latihan, dan sudah bermain sangat bagus. Ia akan menemukan jalannya sendiri."

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Masa Depan di FC Bayern? Sven Ulreich Jelaskan Rencananya

Menurut kabar yang beredar, FC Bayern sudah mencari kiper pelapis baru yang berpengalaman untuk nantinya mengisi peran Ulreich. Nama-nama yang disebut antara lain Loris Karius (FC Schalke 04), Bernd Leno (FC Fulham), dan Oliver Baumann (TSG Hoffenheim). "Saya tidak tahu apakah mereka bisa menemukan orang seperti saya lagi," canda Ulreich.

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Setelah mengakhiri karier, ia "pasti" ingin terus tinggal di München, "pasti tetap berkecimpung di sepakbola", dan "sangat ingin" melakukannya di FC Bayern. "Ini klub kelas dunia. Kalau setelah karier bermain saya bisa terus bekerja di sini dan ikut membangun sesuatu atau membantu menjadikan klub ini lebih baik, tentu saja, dengan senang hati." Secara umum, Ulreich, yang telah menempuh studi manajemen olahraga, lebih melihat dirinya kelak "di bidang strategis ketimbang berada di lapangan setiap hari. Saya sudah cukup lama melakukannya. Mungkin setelah beberapa tahun saya sadar bahwa bidang strategis bukan untuk saya dan ternyata saya ingin mencium aroma rumput lagi."

Sven Ulreich Sesalkan Semifinal Liga Champions 2018 dan Piala Dunia yang Terlewat

Ulreich sejauh ini telah memainkan 103 laga untuk FC Bayern. Laga mana yang ingin ia mainkan lagi? "Semifinal di kandang Real Madrid pada 2018," jawab Ulreich. Saat itu, ia melakukan kesalahan krusial yang membuat tim München tersingkir dengan selisih tipis.

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"Saya melakukan aksi yang sangat nahas saat gol penentu lawan terjadi, ketika saya gagal menendang bola. Bahkan bertahun-tahun kemudian, masih tak bisa dijelaskan mengapa itu terjadi. Jika kiper tidak mengambil keputusan yang tepat selama satu milidetik saja, sering kali gol tercipta. Sayangnya, itulah yang terjadi saat itu, jadi saya ingin memainkan laga itu lagi. Sebenarnya bukan seluruh laganya, karena sampai saat itu semuanya berjalan sangat, sangat baik. Saya juga menepis dua atau tiga bola dengan bagus. Namun, saya ingin mengalami lagi satu momen itu dan menanganinya dengan cara berbeda."

Pada musim 2017/18 itu, Ulreich menjaga gawang tim München selama berbulan-bulan karena Neuer absen akibat patah tulang metatarsal. Meski sebagian besar penampilannya bagus, Ulreich pada akhirnya tidak masuk skuad tim nasional Jerman untuk Piala Dunia di Rusia. "Saya rasa saya juga pantas ikut ke Piala Dunia," kata Ulreich. "Tentu itu akan menyenangkan."