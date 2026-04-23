'Sven Mijnans boleh bermimpi untuk pindah ke klub papan atas Eropa: para pencari bakat hadir di tribun saat final piala'

Sven Mijnans masuk dalam radar AC Milan. Hal itu dilaporkan oleh media Italia, Tuttosport. Gelandang AZ berusia 26 tahun itu berpotensi mengikuti jejak Tijjani Reijnders.

Reijnders pindah dari AZ ke Milan pada musim panas 2023. Transfer tersebut melibatkan dana sebesar hampir 25 juta euro.

Kini, Mijnans juga masuk dalam radar klub Italia tersebut. Menurut Tuttosport, bahkan ada seorang pemandu bakat dari Milan yang duduk di tribun saat final Eurojackpot KNVB Beker yang dimenangkan dengan skor 5-1 melawan NEC.

“Evaluasi tampaknya berjalan positif. Profilnya akan diajukan untuk dipertimbangkan oleh manajemen dan pelatih,” tulis Tuttosport.

Mijnans pindah dari Sparta Rotterdam ke AZ pada 2023, dengan nilai transfer 2,5 juta euro. Kini, ia telah berkembang menjadi salah satu pemain kunci AZ.

Musim ini, pemain kidal tersebut telah tampil dalam 46 pertandingan resmi untuk AZ. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak 20 gol dan 8 assist.

Mijnans masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028 di Stadion AFAS. Transfermarkt memperkirakan nilai pasarnya sebesar empat belas juta euro.