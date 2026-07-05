'Sven Mijnans bisa saja mendapatkan gaji yang sangat besar di Ajax, tetapi ia menolaknya karena satu alasan yang jelas'

Bagi Sven Mijnans, pemain baru PSV yang akan segera bergabung, gaji fantastis telah menantinya di Ajax. Hal itu dilaporkan oleh Mounir Boualin dari SoccerNews. Namun, Mijnans memutuskan untuk mengabaikan tawaran tersebut.

Transfer Mijnans dari AZ ke PSV sudah menjadi perbincangan selama beberapa hari, namun kini telah resmi disepakati. Menurut Eindhovens Dagblad, klub asal Eindhoven tersebut akan mentransfer 13 juta euro untuk gelandang tersebut, yang diharapkan dapat menggantikan peran Ismael Saibari.

Ajax juga sangat tertarik. Bahkan, gaji fantastis sudah menanti Mijnans, demikian dilaporkan Boualin. “Míchel berbicara panjang lebar dengan Sven Mijnans untuk membawanya ke Amsterdam. Pelatih asal Spanyol itu sangat ingin mendapatkannya dan pihak Ajax bersedia menawarkan gaji fantastis, demikian diungkapkan sumber-sumber di sekitar AZ.”

Namun, ada satu alasan penting mengapa Mijnans menolak tawaran itu: kehadiran PSV. “Ketika PSV ikut campur, Mijnans hanya menginginkan satu hal: secepat mungkin bergabung dengan juara nasional saat ini. Dan tampaknya hal itu akan segera terwujud.”

Setelah kepergian Saibari ke Bayern München, PSV pun tidak ragu sedikit pun untuk merekrut penggantinya. “Pada akhirnya, pilihan jatuh pada Mijnans, sementara Williot Theo Swedberg dari Celta de Vigo merupakan kandidat serius lainnya,” kata Boualin.

Di klub juara nasional saat ini, Mijnans akan menandatangani kontrak berjangka panjang. Pemeriksaan medis dijadwalkan pada hari Senin dan jika tidak ada masalah, Mijnans dapat secara resmi menyebut dirinya sebagai pemain PSV.

“Menurut saya, Sven adalah pemain yang bagus,” kata Peter Bosz pada hari Sabtu setelah pertandingan persahabatan PSV melawan Royal Antwerp (1-1). “Selain itu, pertanyaan mengenai urusan transfer di klub kami sebaiknya ditujukan kepada Earnest Stewart. Saya tidak akan mencampuri urusannya.”