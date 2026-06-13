Susunan pemainnya sudah diketahui: siapa saja yang akan menjadi starter untuk Brasil dan Maroko?

Tepat pada tengah malam, Brasil dan Maroko akan saling berhadapan dalam Grup C Piala Dunia untuk pertandingan pembuka mereka. Kedua pelatih tim nasional telah mengumumkan susunan pemain mereka.

Di tim Maroko, pemain PSV Ismael Saibari mendapat tempat di starting line-up sebagai penyerang. Mantan pemain Ajax Noussair Mazraoui juga akan memulai pertandingan sebagai bek kiri. Nama-nama besar seperti Achraf Hakimi dan Brahim Díaz juga masuk dalam starting line-up. Anass Salah-Eddine dan Sofyan Amrabat akan memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Carlo Ancelotti memiliki skuad bintang di Brasil dan harus membuat pilihan sulit. Lini depan dibentuk oleh Vinicius Junior, Igor Thiago, dan Raphinha, dengan Lucas Paquetá sebagai gelandang tengah paling dalam. Matheus Cunha dan Endrick memulai dari bangku cadangan. Bintang besar Neymar belum cukup fit dan tidak masuk dalam skuad pertandingan.

Susunan Pemain Maroko: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Díaz, El Khannouss, Saibari

Susunan pemain Brasil: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Guimarães, Paquetá; Vinicius, Thiago, Raphinha