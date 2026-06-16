Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, mengumumkan susunan pemainnya yang sedang bersiap untuk menjalani pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Timnas Prancis bersiap menghadapi timnas Senegal dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion New Jersey, New York, sebagai bagian dari pertandingan Grup 9 yang juga diikuti oleh Irak dan Norwegia.

Pertandingan ini mengingatkan kembali pada pertemuan kedua tim pada laga pembuka Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang tahun 2002, ketika Senegal mengalahkan Prancis—yang saat itu merupakan juara bertahan—dengan skor 1-0 dalam kejutan besar. Berikut ini susunan pemain Prancis:

Penjaga gawang: Mike Maignan

Barisan pertahanan: Dayot Upamecano – Jules Koundé – William Saliba – Theo Hernández

Lini tengah: Aurélien Tchouaméni – Adrien Rabiot

Lini depan: Ousmane Dembélé - Kylian Mbappé - Michael Olise - Désiré Doué

Selain itu, Bab Thiaw, pelatih Senegal, juga mengumumkan susunan timnya sebagai berikut:

Penjaga gawang: Édouard Mendy

Barisan pertahanan: Kalidou Koulibaly - Krépin Diatta - Moussa Niakaté - El Hadj Malick Diouf

Lini tengah: Idrissa Gaye – Lamine Camara – Pape Gaye

Lini serang: Sadio Mané - Nicolas Jackson - Ismaïla Sarr