Kemungkinan rotasi dalam susunan pemain Barcelona semakin meningkat menjelang laga melawan Valencia di musim 2026-2027, karena tampil sebagai pemain inti dalam tim bukanlah perkara mudah sama sekali, bahkan persaingan meningkat hingga level yang sangat menuntut, dan pelatih Hansi Flick memiliki daftar pemain yang berlimpah bakat serta keberagaman di sejumlah posisi.

Keraguan menyelimuti keikutsertaan Lamine Yamal hari ini, setelah kemarin ia berlatih di ruang gym akibat benturan yang dialaminya. Namun, pelatih asal Jerman itu memiliki alternatif untuk menghindari krisis, terlebih dengan mendekatnya pembukaan perjalanan di Liga Champions Eropa melawan Feyenoord.

Prediksi di lini belakang, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", mengindikasikan bahwa Joan Garcia adalah satu-satunya yang pasti mengawal gawang.

Meski Flick mencoba dua lini pertahanan dalam sesi latihan terakhir, tidak ada yang pasti kecuali dalam benak sang pelatih.

Kemungkinan besar pelatih asal Jerman itu akan meramu perpaduan antara Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, dan Espart.

Eric Garcia sebelumnya tampil sebagai pemain inti di posisi bek kanan, tetapi ia menyerahkan tempatnya kepada Kounde pada pertandingan ketiga.

Di jantung pertahanan, muncul Christensen, pemain yang tadinya tidak masuk dalam nominasi, dalam susunan pemain inti dua kali melawan Elche dan Rayo, tetapi ia mungkin kehilangan tempatnya.

Espart mengamankan tempatnya sebagai elemen tetap di posisi bek kiri meski ia seorang bek kanan, posisi yang tampaknya menjadi milik Cancelo.

Persaingan untuk susunan pemain inti berkobar lebih hebat di lini tengah, di mana Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermin Lopez, Marc Bernal, Rodri, dan Bryan Farinas memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki catatan angka yang membuat mereka layak untuk memulai sebagai pemain inti melawan Valencia.

Flick sempat mempertimbangkan gagasan menurunkan Rodri sebagai pemain inti, tetapi ia mungkin kembali bertaruh pada Bernal dan Pedri, dengan memikirkan laga Liga Champions Eropa melawan Feyenoord.



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Gavi memberikan intensitas dan kepribadian, sementara Olmo menyuguhkan kualitas di antara lini, dan Fermin unggul dalam kemampuan menembus kotak penalti.

Olmo dan Fermin bergantian di posisi pengatur serangan, dan kini giliran Fermin.

Pertarungan atas pilihan susunan pemain merambah ke lini serang, di mana Yamal, yang keikutsertaannya diselimuti keraguan akibat benturan menyakitkan yang tidak dijelaskan Flick letaknya, serta Raphinha sebagai penyerang murni, tampil di seluruh pertandingan sejak awal.

Gabriel Jesus memiliki pengalaman tetapi ia baru saja bergabung, sementara Ademi dan Gordon berbagi peran sebagai pemain inti, dan dengan absennya Yamal yang diperkirakan dari susunan pemain inti, keduanya akan berada di sayap.

Berikut susunan pemain yang diperkirakan secara lengkap:

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Pertahanan: Eric Garcia - Cubarsi - Gerard Martin - Espart.

Lini tengah: Pedri - Bernal - Fermin Lopez.

Serangan: Gordon - Raphinha - Ademi.