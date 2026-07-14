Susunan pemain yang diperkirakan untuk laga puncak Prancis vs Spanyol: Pedri sebagai pemain cadangan... dan Prancis kembali diperkuat oleh "bintang lini tengah"

Stadion "AT&T" di kota Dallas, Amerika Serikat, akan menjadi tuan rumah pertandingan seru antara tim nasional Spanyol dan Prancis pada Selasa malam ini, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026, dalam pertarungan penentu untuk memperebutkan tiket ke final.

Tim "La Roja" yang dipimpin pelatih Luis de la Fuente memasuki pertandingan ini dengan kondisi fisik yang sedikit kurang optimal dibandingkan lawan mereka dari Prancis, karena tim Spanyol memiliki waktu istirahat satu hari lebih sedikit daripada "Les Bleus", ditambah lagi mereka mengalami kelelahan logistik yang lebih parah akibat perjalanan bolak-balik yang sering selama turnamen.

Dari segi teknis murni, pertandingan ini diprediksi akan menjadi pertarungan taktis yang sengit antara dominasi lini tengah Spanyol—yang belum pernah menelan kekalahan dalam 37 pertandingan resmi berturut-turut—dengan ketangguhan pertahanan Prancis dan kekuatan lini tengahnya di bawah kepemimpinan pelatih berpengalaman Didier Deschamps.

Timnas Spanyol, meski kelelahan menumpuk, mengandalkan kokohnya duet bek yang terdiri dari Pau Kubarsi dan Aymeric Laporte, serta kebugaran fisik yang tinggi dari para pahlawan Olimpiade mereka, dalam upaya menghentikan kecepatan gila Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé, serta kembali menorehkan sejarah dengan lolos ke final.

Timnas Spanyol diperkirakan akan menurunkan susunan pemain berikut:

Penjaga gawang: Unai Simón

Pertahanan: Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Lini tengah: Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz

Penyerang: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

Sementara itu, timnas Prancis kemungkinan besar akan menurunkan susunan pemain berikut:

Penjaga gawang: Mike Maignan

Pertahanan: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Deny

Lini tengah: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Oulissi

Lini serang: Ousmane Dembélé, Dui, Kylian Mbappé