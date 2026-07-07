Susunan pemain yang diperkirakan untuk laga puncak Argentina vs Mesir: Serangan gencar dari tim Tango... dan Hossam membalas dengan "kejutan"

Tim nasional Argentina dan Mesir bersiap untuk menjalani pertandingan penentu di babak 16 besar Piala Dunia Sepak Bola 2026, hari ini, Selasa, di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta.

Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, dan pelatih Mesir, Hossam Hassan, telah menentukan susunan pemain inti masing-masing untuk pertandingan yang dinantikan ini. Scaloni akan melakukan tiga perubahan dari pertandingan sebelumnya, sementara Hassan akan mengandalkan formasi menyerang yang dipimpin oleh Mohamed Salah.

Jaringan berita Argentina “TYC Sports” melaporkan bahwa Scaloni telah mengklarifikasi keraguan seputar susunan pemain inti, setelah ia mengakui dalam konferensi pers prapertandingan bahwa informasi yang beredar di media memang benar.

“Saya sudah punya susunan pemainnya, tapi saya belum memberitahu para pemain, jadi saya juga belum memberitahu kalian. Namun, kalian sudah tahu sedikit banyak apa yang sedang terjadi,” ujarnya.

Susunan pemain Argentina akan menandai kembalinya Nicolás Tagliafico ke starting lineup menggantikan Facundo Medina, yang mempertahankan posisinya selama masa pemulihan pemain Olympique Lyon tersebut, namun mengalami kram otot pada pertandingan terakhir—ini merupakan pergantian pertama yang dilakukan Scaloni.

Di lini serang, Julián Álvarez akan menggantikan Lautaro Martínez, yang menjadi starter dalam empat pertandingan pertama, namun tidak tampil baik di babak 32 besar. Kali ini, pemain asal Córdoba yang baru pulih dari cedera pergelangan kaki kiri yang membuatnya absen di babak-babak awal, akan mendapat kesempatan untuk bermain.

Sedangkan perubahan ketiga akan terjadi di lini tengah mengingat kurangnya kekompakan yang terlihat jelas saat melawan Cape Verde, di mana Leandro Paredes tampil gemilang setelah masuk sebagai pemain pengganti, dan kali ini akan diturunkan sebagai starter, yang akan mengubah formasi lini tengah, sehingga Tiago Almada akan dicoret dari susunan pemain inti.

Dengan demikian, pemain Boca Juniors ini akan pindah ke posisi gelandang tengah, posisi yang sebelumnya ditempati oleh Alexis Mac Allister, yang kini akan berkesempatan bermain bersama Enzo Fernández dalam formasi yang lebih seimbang.

Susunan pemain inti yang diperkirakan untuk tim nasional Argentina adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Emiliano Martínez

Pertahanan: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, dan Tagliafico

Lini tengah: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes

Penyerang: Lionel Messi, Julian Alvarez

Di sisi lain, menurut laporan media Mesir, Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, akan mengandalkan formasi menyerang yang mengutamakan kecepatan dan keterampilan individu untuk menghadapi Argentina.

Pelatih Mesir tersebut memutuskan untuk menurunkan Haitham Hassan sejak awal pertandingan setelah ia tampil gemilang melawan Australia di babak 32 besar, dan kehadirannya akan menggantikan Omar Marmoush, yang belum menunjukkan performa yang diharapkan sejak awal turnamen.

Susunan pemain ini juga akan menandai kembalinya Muhannad Lasheen setelah menjalani skorsing saat melawan Australia, sementara Rami Rabia kembali ke bangku cadangan, dan Hamdi Fathi akan bermain berdampingan dengan Yasser Ibrahim di lini pertahanan.

Susunan pemain Mesir yang diperkirakan adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mustafa Shubair

Pertahanan: Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi, Mohamed Hani, Karim Hafez

Lini tengah: Muhannad Lashin, Marwan Attia, Imam Ashour

Penyerang: Zico, Haitham Hassan, dan Mohamed Salah