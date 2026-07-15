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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Susunan pemain yang diperkirakan untuk Inggris vs Argentina: apakah Declan Rice bisa bermain?

England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
D. Rice

Rabu malam, Inggris dan Argentina akan saling berhadapan di semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, ini diprediksi akan menjadi pertunjukan yang sangat menarik. Voetbalzone memperkirakan Declan Rice akan menjadi starter untuk The Three Lions.

Menurut Sky Sports, gelandang Arsenal berusia 27 tahun itu dinyatakan cukup fit untuk pertandingan melawan Argentina.

Rice sempat mengalami masalah lambung setelah babak 16 besar melawan Meksiko. Di perempat final, ia diganti pada babak pertama saat melawan Norwegia.

Pada hari Senin, Rice sudah bisa berlatih penuh bersama timnas Inggris. Pemain bintang tersebut tampaknya telah pulih sepenuhnya. Selain itu, sangat mungkin Bukayo Saka akan mendapat tempat di starting line-up. Hal itu kemungkinan akan menggantikan mantan pemain PSV, Noni Madueke.

Di kubu Argentina, Lionel Messi dan Julián Alvarez akan menjadi pasangan penyerang. Pertandingan dimulai pukul 21.00 (waktu Belanda) dan dapat disaksikan secara langsung di NPO 1.

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England
ENG
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Argentina
ARG

Susunan pemain kemungkinan Inggris: Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Susunan pemain Argentina yang diperkirakan: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez.

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