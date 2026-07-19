Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
spain argentinaGetty Images

Diterjemahkan oleh

Susunan pemain yang diperkirakan untuk final Piala Dunia: Spanyol tetap stabil... dan satu perubahan dalam skuad Argentina

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Messi
L. Yamal
L. de la Fuente
Spanyol
Argentina
AS

Scaloni dan De La Fuente mengerahkan pasukan

Perhatian kini tertuju pada Stadion "MetLife" di New Jersey, yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol, hari Minggu ini, dalam laga yang dinanti-nantikan yang mempertemukan juara bertahan Piala Dunia dengan juara Eropa.

Menjelang peluit kick-off, susunan pemain kedua tim mulai terlihat jelas, di mana kedua pelatih, Lionel Scaloni (Argentina) dan Luis de la Fuente (Spanyol), diperkirakan akan mengandalkan pemain-pemain yang sama yang telah membawa tim mereka ke pertandingan final.

Baca juga

Di tengah kemarahan Inggris... Gedung Putih memihak Argentina dalam krisis bendera Falkland

Video.. Shubair: Lagaa dan Motsepe Mendukung Penambahan Klub di Kompetisi Afrika

Menurut surat kabar"Sport" dari Katalonia, kedua tim diperkirakan akan menurunkan susunan pemain sebagai berikut:

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Spanyol:

  • Penjaga gawang: Unai Simón.
  • Lini belakang: Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.
  • Lini tengah: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo.
  • Lini serang: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.

Argentina:

  • Penjaga gawang: Emiliano Martínez.
  • Barisan pertahanan: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.
  • Lini tengah: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister.
  • Lini serang: Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.

Dengan demikian, surat kabar Spanyol tersebut memperkirakan De la Fuente akan mempertahankan susunan pemain inti yang mengalahkan Prancis (2-0), sementara Scaloni akan melakukan satu perubahan, yaitu memasukkan Gonzalo Montiel sebagai bek kanan, menggantikan rekan setimnya Nahuel Molina.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google