Perhatian kini tertuju pada Stadion "MetLife" di New Jersey, yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol, hari Minggu ini, dalam laga yang dinanti-nantikan yang mempertemukan juara bertahan Piala Dunia dengan juara Eropa.

Menjelang peluit kick-off, susunan pemain kedua tim mulai terlihat jelas, di mana kedua pelatih, Lionel Scaloni (Argentina) dan Luis de la Fuente (Spanyol), diperkirakan akan mengandalkan pemain-pemain yang sama yang telah membawa tim mereka ke pertandingan final.

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Menurut surat kabar"Sport" dari Katalonia, kedua tim diperkirakan akan menurunkan susunan pemain sebagai berikut:

Spanyol:

Penjaga gawang: Unai Simón.

Lini belakang: Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.

Lini tengah: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo.

Lini serang: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.

Argentina:

Penjaga gawang: Emiliano Martínez.

Barisan pertahanan: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Lini tengah: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister.

Lini serang: Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.

Dengan demikian, surat kabar Spanyol tersebut memperkirakan De la Fuente akan mempertahankan susunan pemain inti yang mengalahkan Prancis (2-0), sementara Scaloni akan melakukan satu perubahan, yaitu memasukkan Gonzalo Montiel sebagai bek kanan, menggantikan rekan setimnya Nahuel Molina.