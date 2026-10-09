Surat kabar Jerman "TZ" mengungkap susunan pemain yang diperkirakan akan diturunkan Bayern Munich dalam laga melawan Augsburg besok, Sabtu, di Stadion "WWK Arena".

Surat kabar itu menempatkan bintang Maroko, Ismael Saibari, pemilik nomor punggung 34, di lini tengah di depan Aleksandar Pavlovic dan Joshua Kimmich, untuk menyokong trio penyerang yang terdiri dari Luis Diaz, Harry Kane, dan Michael Olise.

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Susunan pemain yang diperkirakan untuk Bayern Munich:

Penjaga gawang: Manuel Neuer

Pertahanan: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies

Lini tengah: Joshua Kimmich, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic

Penyerang: Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz

Saibari, yang berusia 25 tahun, bergabung dengan Bayern pada Juli lalu dari klub Belanda, Eindhoven, dengan kontrak berdurasi lima tahun hingga 2031, senilai 50 juta menurut laporan.

Saibari tampil gemilang di Piala Dunia 2026, di mana ia mencetak gol dalam tiga pertandingan Maroko di fase grup, dan mengeksekusi penalti terakhir dalam kemenangan atas Belanda di babak 32 besar. Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, kala itu menyebutnya sebagai "salah satu pemain paling menarik di Piala Dunia".



