Susunan pemain yang diperkirakan untuk Ajax dan PSV: Takehiro Tomiyasu dan Paul Wanner kembali ke starting lineup

Sabtu malam pukul 20.00, laga antara Ajax dan PSV dalam ajang VriendenLoterij Eredivisie akan digelar. Biasanya, ini adalah pertandingan besar dengan banyak hal dipertaruhkan bagi kedua tim, tetapi karena gelar juara liga sudah di tangan PSV, pertandingan ini terutama bagi tim asal Eindhoven hanyalah formalitas belaka. Namun, Voetbalzone memperkirakan pelatih Peter Bosz akan menurunkan tim terkuatnya.

Meskipun gelar juara liga sudah diraih PSV, Ajax masih memiliki banyak hal yang dipertaruhkan. Tim asal Amsterdam ini saat ini berada di peringkat keempat, tetapi masih berharap bisa naik ke peringkat kedua.

Hal itu berarti tiket ke fase grup Liga Champions. Selisih poin dengan Feyenoord di peringkat kedua saat ini adalah empat poin.

Oleh karena itu, diperkirakan Ajax juga akan bermain dengan susunan pemain inti terkuatnya. Takehiro Tomiyasu, yang baru kembali dari skorsing, akan memulai sebagai bek kiri, sehingga Lucas Rosa akan bermain di sisi kanan dan Anton Gaaei pindah ke bangku cadangan. Selain itu, tim asal Amsterdam ini masih harus bermain tanpa Davy Klaassen, yang mengalami cedera lutut.

Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Tomiyasu, Mokio, Regeer, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

PSV, yang sempat berlibur ke Ibiza selama beberapa hari di antara laga melawan PEC Zwolle (kemenangan 6-1) dan Ajax, harus bermain tanpa Anass Salah-Eddine dan Ismael Saibari yang cedera. Selain itu, Ivan Perisic juga sedang menjalani skorsing.

Hal ini tampaknya berarti Kiliann Sildillia dan Couhaib Driouech kembali diturunkan sejak menit pertama. Selain itu, diperkirakan Paul Wanner dan Dennis Man kembali ke starting line-up, menggantikan Joël van den Berg dan Esmir Bajraktarevic.

Susunan pemain PSV yang diperkirakan: Kovár; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Til, Wanner; Man, Pepi, Driouech.