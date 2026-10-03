Timnas Belanda menutup periode jeda internasionalnya pada Minggu malam dengan laga kandang melawan Serbia. Pelatih kepala Xavi Hernández mengumumkan dalam konferensi pers pada Sabtu bahwa ia akan melakukan perubahan dalam susunan pemainnya, meski seperti biasa ia tidak menyebut nama. Berikut prediksi susunan pemain versi Voetbalzone.

Setelah pertandingan melawan Jerman, Serbia, dan Yunani, Belanda akan kembali menghadapi Serbia pada Minggu di Eindhoven. Ini akan menjadi pertandingan keempat hanya dalam sebelas hari, situasi yang tidak disukai Xavi dan memaksanya menyesuaikan formasi inti.

"Kami sudah mencoba memulihkan kondisi dengan baik," jawab Xavi saat ditanya soal kebugaran skuad. "Kami tidak punya banyak waktu. Empat pertandingan dalam periode yang sangat singkat terlalu banyak bagi para pemain. Namun kalender pertandingan memang seperti ini, jadi kami harus menyesuaikan diri."

"Kami harus memulihkan para pemain, mereka harus tetap segar. Kami sudah berusaha menjaga mereka. Pada Minggu, kami memiliki semua 23 pemain yang tersedia untuk bertarung."

"Biasanya kami ingin sedikit menyegarkan tim," lanjut Xavi soal susunan pemain. "Besok (Minggu, red.) mari kita lihat bagaimana perasaan para pemain. Namun jika Anda bermain setiap dua atau tiga hari, Anda memang harus melakukan beberapa perubahan."

Bart Verbruggen adalah pilihan nomor satu dan secara normal akan berdiri di bawah mistar di Philips Stadion. Denzel Dumfries (kanan) dan Micky van de Ven (kiri) akan mengisi posisi bek sayap. Di jantung pertahanan mungkin akan ada perubahan, mengingat Jurriën Timber, starter saat melawan Yunani, belum lama ini baru kembali dari cedera pangkal paha yang membandel.

Xavi, yang menjalin kontak dengan klub-klub para pemain, kemungkinan tidak akan mengambil risiko dengan bek Arsenal itu pada fase sibuk musim ini. Penggantinya yang paling masuk akal adalah Nathan Aké, yang akan berduet dengan Virgil van Dijk. Sang kapten bersiap menjalani penampilan internasionalnya yang ke-100.

Joey Veerman tetap bertahan di lini tengah, tempat dua perubahan lain akan dilakukan. Guus Til dan Quinten Timber, yang tampil kurang baik melawan Yunani, akan digantikan masing-masing oleh Tijjani Reijnders dan Ryan Gravenberch.

Di lini depan juga ada satu perubahan. Noa Lang termasuk di antara pemain paling menonjol pada babak kedua di Thessaloniki dan akan mendapat kesempatan untuk unjuk gigi dengan menggeser Ruben van Bommel. Penyerang tengah Mexx Meerdink dan penyerang sayap kanan Crysencio Summerville mempertahankan tempat mereka di starting XI.

Perkiraan susunan pemain timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Aké, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Meerdink, Lang.



