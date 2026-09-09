Susunan pemain yang diperkirakan: Al-Sibari jadi starter dalam laga pembuka Bayern Munich di Eropa

Bayern Munich akan menjamu wakil Norwegia, Bodo/Glimt, pada Kamis malam besok di Stadion Allianz Arena, dalam laga pekan pertama fase liga Liga Champions Eropa, yang akan dipimpin oleh wasit asal Slovenia, Rade Obrenovic.

Menurut surat kabar Jerman "Bild", Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich, berencana mengandalkan formasi 4-2-3-1, dengan Manuel Neuer mengawal gawang, dan di depannya Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, serta Alphonso Davies di lini pertahanan.

Menurut surat kabar tersebut, Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic diperkirakan akan mengisi lini tengah, dengan bintang asal Maroko, Ismael Saibari, berada di depan mereka.

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Di lini serang, kedua pemain sayap Michael Olise dan Luis Diaz diperkirakan akan tampil sebagai starter di belakang penyerang veteran, Harry Kane.

Bayern Munich menjalani laga ini sebagai kandidat terkuat untuk meraih kemenangan, sementara Bodo/Glimt berusaha menciptakan kejutan menghadapi raksasa Bavaria itu, dengan memanfaatkan gaya bermain mereka yang mengandalkan kecepatan dan pressing.

Sang juara bertahan Bundesliga akan berupaya kembali ke jalur yang benar dengan mengalahkan tamunya dari Norwegia, setelah hasil imbang tanpa gol yang mengejutkan melawan tuan rumah Schalke pada laga terakhirnya di Liga Jerman, meski dominasi Bavaria begitu besar dalam pertandingan tersebut dan menciptakan banyak peluang.

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