Susunan pemain yang diperkirakan akan diturunkan Maroko dalam laga seru Piala Dunia melawan timnas Belanda

Maroko akan melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia pada babak 16 besar, dengan timnas Belanda sebagai lawannya. Pelatih kepala Mohamed Ouahbi memilih susunan pemain terkuat untuk menghadapi Oranje, demikian prediksi Voetbalzone. Pertandingan Belanda vs Maroko akan dimulai pada Selasa pukul 03.00 dan dapat disaksikan secara langsung di NPO 1.

Ouahbi memberikan istirahat kepada beberapa pemain inti saat melawan Haiti (4-2). Langkah ini diambil sebagai persiapan untuk babak 16 besar. Para pemain bintang tentu saja akan kembali beraksi dalam laga krusial melawan Belanda pada hari Selasa.

Yassine Bounou akan menjaga gawang tim Maroko. Lini pertahanan terdiri dari (dari kanan ke kiri) Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, dan Noussair Mazraoui.

Ayyoub Bouaddi, yang sangat diincar, kembali sebagai pengatur permainan di lini tengah, dengan dukungan Neil El Aynaoui yang bermain sedikit di depan barisan pertahanan. Azzedine Ounahi menjadi pemain yang paling maju di lini tengah Maroko.

Brahim Díaz (kanan) dan Bilal El Khannous (kiri) bertugas menciptakan serangan dan ancaman di sayap depan. Ismael Saibari, pencetak gol terbanyak Maroko di Piala Dunia dengan tiga gol, akan bertindak sebagai penyerang tengah saat menghadapi timnas Belanda.

Jika menang atas Belanda, Maroko akan menghadapi Kanada di Houston, yang baru saja menang tipis atas Afrika Selatan di babak 16 besar. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Sabtu, 4 Juli, mulai pukul 19.00. Setelah itu, di perempat final kemungkinan besar akan terjadi laga puncak melawan Jerman atau Prancis.

Susunan pemain Maroko yang diperkirakan: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Díaz, Saibari, El Khannouss.