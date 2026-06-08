Susunan pemain timnas Belanda yang diperkirakan: Ronald Koeman hanya melakukan beberapa perubahan dalam laga uji coba terakhir

Ini adalah laga uji coba terakhir bagi Oranje sebelum turnamen sesungguhnya dimulai. Senin malam pukul 20.45, tim nasional Belanda akan menghadapi Uzbekistan di Ichan Stadium, New York. Setelah kekalahan mengecewakan dari Aljazair, Oranje ingin bangkit kembali agar dapat memulai turnamen final dengan semangat yang tinggi. Pelatih kepala Ronald Koeman menyatakan tidak akan melakukan banyak perubahan.

Bart Verbruggen ditunjuk oleh Koeman sebagai kiper utama dan akan bertugas di bawah mistar gawang pada Senin malam. Denzel Dumfries kembali sebagai bek kanan setelah menjalani skorsing, sementara Micky van de Ven akan mengisi posisi sayap kiri. Jurriën Timber, yang telah bergabung kembali dengan tim, sedang dalam proses pemulihan dari cedera dan masih belum pasti apakah ia cukup fit untuk menjadi starter. "Kami akan memutuskan sore ini apakah ia bisa menjadi starter besok," kata Koeman mengenai hal tersebut. Jika ia bermain, ia akan menjadi tulang punggung pertahanan bersama Virgil van Dijk. Dalam hal ini, Jan Paul van Hecke akan memulai dari bangku cadangan.

Di lini tengah, tidak ada kejutan yang diharapkan. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, dan Tijjani Reijnders semuanya mendapat tempat di starting line-up dari Koeman. Justin Kluivert, yang tampil bagus saat masuk sebagai pengganti melawan Aljazair, akan duduk di bangku cadangan dan harus berharap mendapat kesempatan masuk sebagai pengganti.

Di lini depan, teka-teki terbesar masih harus dipecahkan. Crysencio Summerville melakukan debutnya melawan Aljazair dan meninggalkan kesan yang baik. Koeman telah menyatakan bahwa ia ingin melihat duet Dumfries-Summerville beraksi, sehingga pemain sayap West Ham United ini dapat bersiap untuk pertandingan internasional keduanya. Cody Gakpo adalah pilihan utama di sayap kiri dan karenanya juga tercantum dalam daftar pemain.

Posisi penyerang membuat Koeman pusing. Ia sangat menghargai Memphis Depay, namun penyerang Corinthians tersebut tampaknya belum sepenuhnya fit untuk bertanding. Donyell Malen, yang baru saja menjalani musim yang luar biasa bersama Roma, mendapat prioritas melawan Aljazair dan akan kembali menjadi pilihan utama Koeman—terutama karena Memphis belum sepenuhnya fit.

Para pemain cadangan akan bermain satu pertandingan lagi setelah 90 menit, sehingga pemain yang belum sepenuhnya fit tetap bisa mendapatkan menit bermain. Hal itu disampaikan Koeman pada konferensi pers Minggu. "Pertandingan pertama sebagian besar akan dimainkan dengan tim inti, hal ini juga baik bagi pemain yang belum 100 persen fit. Mereka bisa bermain di pertandingan kedua, dua kali 35 menit. Itulah mengapa kami memainkan dua pertandingan," kata pelatih tim nasional tersebut.

Susunan pemain timnas Belanda yang diperkirakan: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo