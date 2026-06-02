Susunan pemain timnas Belanda yang diperkirakan: Koeman mengambil keputusan terkait Memphis Depay

Tim nasional Belanda sedang gencar-gencarnya mempersiapkan diri untuk Piala Dunia. Dalam rangka itu, pada Rabu nanti akan digelar pertandingan persahabatan melawan Aljazair. Pelatih kepala Ronald Koeman tampaknya sudah memiliki gambaran tentang susunan pemain Oranje. Pertandingan akan dimulai pukul 20.45 di Stadion De Kuip dan dapat disaksikan secara langsung di NPO 1.

Bart Verbruggen akan menjadi penjaga gawang di stadion Feyenoord. Denzel Dumfries yang sedang menjalani skorsing akan digantikan oleh Mats Wieffer di posisi bek kanan, demikian yang diisyaratkan Koeman pada hari Selasa. Jan Paul van Hecke dan Virgil van Dijk akan menjadi tulang punggung pertahanan Belanda, sementara Micky van de Ven akan bertugas sebagai bek kiri.

Frenkie de Jong sudah pulih sepenuhnya dan akan mengendalikan lini tengah saat melawan Aljazair pada Rabu. Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders melengkapi trio gelandang yang dipercaya Koeman.

Memphis Depay telah bergabung dengan pemusatan latihan timnas Belanda. Namun, penyerang Corinthians ini belum cukup fit untuk menjadi starter, sehingga Brian Brobbey mendapat kesempatan membuktikan diri di hadapan Koeman. Donyell Malen (kanan) dan Cody Gakpo (kiri) bertugas memberikan umpan kepada penyerang Sunderland tersebut.

Belanda akan bertanding di kandang sendiri untuk terakhir kalinya melawan, antara lain, pemain Feyenoord Ramiz Zerrouki dan Anis Hadj Moussa. Pada Kamis, tim akan berangkat ke Amerika Serikat, di mana pada Senin di New York, Uzbekistan akan menjadi lawan terakhir dalam rangkaian pertandingan persahabatan.

Tim asuhan Koeman akan membuka Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 14 Juni melawan Jepang. Selanjutnya, pada fase grup, mereka akan menghadapi Swedia (20 Juni) dan Tunisia (26 Juni).

Susunan pemain timnas Belanda yang diperkirakan: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Malen, Brobbey, Gakpo.