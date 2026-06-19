Susunan pemain tim nasional Belanda yang diperkirakan: Koeman harus memilih antara Malen dan Depay

Tim nasional Belanda akan melanjutkan pertandingan Piala Dunia pada Sabtu pukul 19.00 melawan Swedia, yang pada pertandingan pertamanya menghancurkan Tunisia dan menang dengan skor 5-1. Voetbalzone memperkirakan bahwa pelatih kepala Ronald Koeman di Houston akan memilih sebelas pemain yang sama seperti pada Minggu pekan lalu saat melawan Jepang (2-2).

Bart Verbruggen memang tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan dalam gol-gol yang dicetak Jepang, namun ia tetap mendapat kesempatan baru dari Koeman. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, dan Micky van de Ven (dari kanan ke kiri) akan menjadi barisan pertahanan Oranje saat menghadapi Swedia.

Minggu lalu, banyak perdebatan mengenai peran Frenkie de Jong di lini tengah. Namun, Koeman tidak berencana untuk menempatkan gelandang pengatur permainan tersebut di bangku cadangan pada pertandingan grup kedua. Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tengah Belanda.

Crysencio Summerville menandai debutnya di Piala Dunia dengan sebuah gol dan kembali mendapat kesempatan untuk membuktikan diri saat melawan Swedia. Cody Gakpo mengisi sayap kiri, sementara Donyell Malen menjadi ujung tombak Oranje, dengan Memphis Depay yang sekali lagi harus berharap mendapat peran sebagai pemain pengganti.

Satu poin untuk Belanda dan tiga poin untuk Swedia yang tajam. Oranje telah 20 kali berhadapan dengan lawan pada Sabtu ini dan berhasil menang sembilan kali. Swedia menang tujuh kali, sedangkan empat kali berakhir imbang.

Belanda akan menutup fase grup Piala Dunia pada Jumat dini hari pukul 01.00 melawan Tunisia. Setelah itu, akan diketahui lebih lanjut mengenai lawan di babak kedua, atau mungkin Piala Dunia sudah berakhir bagi tim asuhan Koeman setelah tiga pertandingan.

Susunan pemain yang diperkirakan untuk timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.