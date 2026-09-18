Perhatian para penggemar sepakbola Inggris sebentar lagi akan tertuju ke Stadion "Gtech Community", tempat berlangsungnya laga derbi London Barat yang dinanti-nantikan antara Chelsea dan tuan rumah Brentford, dalam lanjutan pertandingan pekan kelima Liga Premier Inggris; sebuah persaingan langsung untuk mendekati zona empat besar, karena Chelsea memasuki laga ini di peringkat keenam dengan raihan 7 poin, unggul satu poin atas lawannya yang menempati peringkat ketujuh dengan 6 poin.

Susunan pemain Chelsea yang diumumkan oleh pelatih Xabi Alonso menunjukkan perubahan mencolok dalam strategi pembangunan tim; ia menurunkan rata-rata usia tertinggi dalam susunan pemain intinya di Liga Premier sejak sekitar tiga setengah tahun terakhir, dengan rata-rata mencapai 27 tahun dan 349 hari, yang merupakan rata-rata tertinggi bagi Chelsea di kompetisi ini sejak laga melawan Arsenal pada Mei 2023 yang saat itu mencapai 28 tahun dan 278 hari, menurut "Sky Sports".

Duo Inggris veteran, Danny Welbeck (35 tahun) dan Jordan Henderson (36 tahun), mencatatkan diri dalam sejarah modern klub London ini; keduanya menjadi pemain Inggris tertua yang tampil dalam susunan pemain inti Chelsea di ajang Liga sejak penampilan sang legenda John Terry pada usia 36 tahun melawan Sunderland pada Mei 2017.

Berikut susunan pemain inti Chelsea untuk laga melawan Brentford secara lengkap:

Penjaga gawang: Martinez.

Lini pertahanan: Fofana, Lacroix, Colwill.

Lini tengah: Neto, Henderson, Barco, Chavaria.

Lini serang: Palmer, Rogers, Welbeck.

Daftar pemain cadangan mencakup: Penders, Acheampong, Gusto, Hato, Lavia, Nicolas Jackson, Gittens, Estevao, dan Quenda.