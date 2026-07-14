Susunan pemain Spanyol yang diperkirakan: apakah Pedri akan diturunkan atau tidak saat melawan Prancis?

Media sepak bola besar di Spanyol memperkirakan Nico Williams tidak akan diturunkan sebagai starter pada semifinal Piala Dunia melawan Prancis. Álex Baena dari Atlético Madrid tampaknya akan kembali menjadi starter.

Dengan Williams, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente memiliki kartu as yang sangat berharga. Pemain sayap andalan Athletic Club yang tampil luar biasa selama Kejuaraan Eropa ini, baru bermain selama 202 menit di Piala Dunia kali ini.

Lini pertahanan La Roja terdiri dari kiper Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, dan Marc Cucurella.

Di lini tengah, Pedri tampaknya akan kembali ke starting line-up, yang berarti Fabián Ruiz harus duduk di bangku cadangan. Rodri bertugas mengendalikan permainan, sementara Dani Olmo memperkuat lini serang dengan kemampuannya menembus pertahanan lawan.

Di lini depan, Lamine Yamal, Álex Baena, dan Mikel Oyarzabal diharapkan mencetak gol. Oyarzabal sendiri telah mencetak empat gol di Piala Dunia ini.

Yamal baru mencetak satu gol di Piala Dunia ini. Melawan Prancis pada pukul 21.00 (waktu Belanda), ia akan berusaha meraih kesuksesan berikutnya dalam kariernya yang masih muda, namun sudah sangat gemilang.

Susunan pemain Spanyol yang diperkirakan: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.