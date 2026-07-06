Susunan Pemain Resmi... Yamal Menantang Cristiano dalam Laga Spanyol vs Portugal

Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, mengumumkan susunan pemain “La Roja” untuk menghadapi Portugal di Stadion Dallas, Senin malam ini, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Lamine Yamal memimpin barisan depan Spanyol, didukung oleh trio Dani Olmo, Alex Baena, dan Mikel Oyarzabal di lini serang La Roja.

Susunan pemain lengkapnya adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Simon.

Barisan pertahanan: Boro, Kobarsi, Laporte, Kokoria.

Lini tengah: Pedri, Rodri, Olmo.

Lini serang: Yamal, Baena, Oyarzabal.

Di sisi lain, Cristiano Ronaldo bersiap memimpin lini serang timnas Portugal saat menghadapi Spanyol, dibantu oleh trio Bruno Fernandes, Rafael Leão, dan Pedro Neto.

Susunan pemain Portugal yang diumumkan oleh pelatih Roberto Martínez adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Costa.

Barisan pertahanan: Cancelo, Diaz, Vega, Mendes.

Lini tengah: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Lini depan: Liao, Neto, Cristiano Ronaldo.

Perlu dicatat bahwa pemenang dari pertandingan Spanyol melawan Portugal akan menghadapi pemenang dari pertandingan Amerika Serikat melawan Belgia di babak perempat final.