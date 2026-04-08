Susunan pemain resmi untuk laga melawan Paris Saint-Germain dan Liverpool... Bagaimana kabar Salah dan Hakimi?

Pelatih asal Belanda, Arne Slot, yang menjabat sebagai manajer teknis Liverpool, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk menghadapi Paris Saint-Germain pada malam ini di Stadion Parc des Princes, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.
Susunan pemain Liverpool adalah sebagai berikut:
Penjaga gawang: Giorgi Mamardashvili.
Barisan pertahanan: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, dan Milos Kerkez.
Lini tengah: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, dan Alexis Mac Allister.
Lini serang: Jeremy Frimpong, Florian Wirtz, dan Hugo Ekitike.
Mohamed Salah dari Mesir dan Alexander Isak duduk di bangku cadangan.
Di sisi lain, Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, mengumumkan susunan timnya sebagai berikut:
Penjaga gawang: Matvey Savonov
Barisan pertahanan: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, dan Nuno Mendes.
Gelandang: Zaire-Emery, João Neves, dan Vitinha.
Lini serang: Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, dan Désiré Doué.
