Susunan pemain resmi untuk laga melawan Paris Saint-Germain dan Liverpool... Bagaimana kabar Salah dan Hakimi?

Pelatih asal Belanda, Arne Slot, yang menjabat sebagai manajer teknis Liverpool, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk menghadapi Paris Saint-Germain pada malam ini di Stadion Parc des Princes, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Susunan pemain Liverpool adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Giorgi Mamardashvili.

Barisan pertahanan: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, dan Milos Kerkez.

Lini tengah: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, dan Alexis Mac Allister.

Lini serang: Jeremy Frimpong, Florian Wirtz, dan Hugo Ekitike.

Mohamed Salah dari Mesir dan Alexander Isak duduk di bangku cadangan.

Di sisi lain, Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, mengumumkan susunan timnya sebagai berikut:

Penjaga gawang: Matvey Savonov

Barisan pertahanan: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, dan Nuno Mendes.

Gelandang: Zaire-Emery, João Neves, dan Vitinha.

Lini serang: Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, dan Désiré Doué.

