Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

Susunan pemain resmi untuk laga melawan Paris Saint-Germain dan Liverpool... Bagaimana kabar Salah dan Hakimi?

Pertandingan Seru di Liga Champions

Pelatih asal Belanda, Arne Slot, yang menjabat sebagai manajer teknis Liverpool, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk menghadapi Paris Saint-Germain pada malam ini di Stadion Parc des Princes, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Susunan pemain Liverpool adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Giorgi Mamardashvili.

Barisan pertahanan: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, dan Milos Kerkez.

Lini tengah: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, dan Alexis Mac Allister.

Lini serang: Jeremy Frimpong, Florian Wirtz, dan Hugo Ekitike. 

Mohamed Salah dari Mesir dan Alexander Isak duduk di bangku cadangan.

Di sisi lain, Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, mengumumkan susunan timnya sebagai berikut:

Penjaga gawang: Matvey Savonov

Barisan pertahanan: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, dan Nuno Mendes.

 Gelandang: Zaire-Emery, João Neves, dan Vitinha.

 Lini serang: Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, dan Désiré Doué.

