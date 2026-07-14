Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, mengumumkan susunan pemain La Roja untuk menghadapi Prancis pada Selasa malam di semifinal Piala Dunia.
Lamine Yamal memimpin susunan pemain inti La Roja, bersama Mikel Oyarzabal dan Alex Baena di lini depan.
De la Fuente kembali mengandalkan Fabián Ruiz untuk pertandingan kedua berturut-turut, setelah secara mengejutkan menurunkannya sebagai starter saat melawan Belgia, sementara Pedri duduk di bangku cadangan.
Susunan pemain timnas Spanyol adalah sebagai berikut:
Penjaga gawang: Unai Simón
Pertahanan: Marc Cucurella, Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte
Lini tengah: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo
Penyerang: Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal
Sementara itu, susunan pemain Prancis yang diumumkan oleh pelatih Didier Deschamps tidak menghadirkan kejutan, dengan tetap mengandalkan Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Mikel Olise.
Susunan pemain timnas Prancis adalah sebagai berikut:
Penjaga gawang: Mike Maignan
Pertahanan: William Saliba, Lucas Deny, Jules Koundé, Dayot Upamecano
Lini tengah: Rabiot, Tchouaméni, Bradley Barcola, Mikel Olise, Ousmane Dembélé
Penyerang: Kylian Mbappé