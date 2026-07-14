Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, mengumumkan susunan pemain La Roja untuk menghadapi Prancis pada Selasa malam di semifinal Piala Dunia.

Lamine Yamal memimpin susunan pemain inti La Roja, bersama Mikel Oyarzabal dan Alex Baena di lini depan.

De la Fuente kembali mengandalkan Fabián Ruiz untuk pertandingan kedua berturut-turut, setelah secara mengejutkan menurunkannya sebagai starter saat melawan Belgia, sementara Pedri duduk di bangku cadangan.

Susunan pemain timnas Spanyol adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Unai Simón

Pertahanan: Marc Cucurella, Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte

Lini tengah: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo

Penyerang: Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal

Sementara itu, susunan pemain Prancis yang diumumkan oleh pelatih Didier Deschamps tidak menghadirkan kejutan, dengan tetap mengandalkan Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Mikel Olise.

Susunan pemain timnas Prancis adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mike Maignan

Pertahanan: William Saliba, Lucas Deny, Jules Koundé, Dayot Upamecano

Lini tengah: Rabiot, Tchouaméni, Bradley Barcola, Mikel Olise, Ousmane Dembélé

Penyerang: Kylian Mbappé